Η είδηση έσκασε σαν βόμβα στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού, καθώς ο ΕΣΑΚΕ φέρνει στο τραπέζι του Υπουργού Αθλητισμού, κ. Βρούτση, την ενεργοποίηση του νόμου Μποσμάν. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο τη διερεύνηση του πεδίου επαναφοράς του νόμου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο νόμος Μποσμάν επιτρέπει την απόλυτη ελευθερία στην εργασία εκτός συνόρων και την δίχως περιορισμούς μετακίνηση του εργατικού δυναμικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρωτοβουλία του ΕΣΑΚΕ

Ο ΕΣΑΚΕ, για δικούς του λόγους που δεν αναλύονται, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να διερευνήσει το ενδεχόμενο επαναφοράς του νόμου Μποσμάν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει θέσει το ζήτημα στον Υπουργό Αθλητισμού, κ. Βρούτση. Η κίνηση αυτή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το καθεστώς των γηγενών και των ξένων παικτών.

Η ενεργοποίηση του νόμου Μποσμάν θα σήμαινε την εφαρμογή των αρχών που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον αθλητικό χώρο, καταργώντας τους περιορισμούς που ενδεχομένως υπάρχουν σήμερα.

Τι είναι η υπόθεση Μποσμάν

Η υπόθεση Μποσμάν καθιερώθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Δεκέμβριο του 1995. Αυτή η απόφαση αποτέλεσε το επιστέγασμα ενός πολυετούς, εξοντωτικού και οικονομικά εξαντλητικού αγώνα που άλλαξε τον αθλητισμό.

Βασική αρχή της υπόθεσης ήταν η ελεύθερη εργασιακή πρόσβαση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια αρχή που ίσχυε ήδη σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Ο Ζαν Μαρκ Μποσμάν, ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που έδωσε το όνομά του στην υπόθεση, έγινε η κεντρική φιγούρα αυτής της επανάστασης, διεκδικώντας το ποδοσφαιρικό του μέλλον.

Η προσωπική μάχη του Ζαν Μαρκ Μποσμάν

Το 1990, όταν το συμβόλαιο του Ζαν Μαρκ Μποσμάν με την RFC Λιέγης ολοκληρώθηκε, ο ποδοσφαιριστής ήρθε σε συμφωνία με τη γαλλική Ντουνκέρκ. Ωστόσο, η Λιέγη του είχε κάνει πρόταση ανανέωσης με μειωμένες απολαβές, την οποία ο Βέλγος δεν δέχτηκε. Εκείνη την εποχή, οι ομάδες διατηρούσαν τα δικαιώματα των παικτών ακόμα και μετά τη λήξη των συμβολαίων τους.

Λόγω αυτού του κανονισμού, η πρώην ομάδα του Μποσμάν ζήτησε ένα πολύ μεγάλο ποσό από τη γαλλική Ντουνκέρκ για να τον παραχωρήσει. Το ποσό αυτό δεν έγινε δεκτό από τη Ντουνκέρκ, με αποτέλεσμα ο Μποσμάν να βρεθεί σε αδιέξοδο.

Η δικαστική προσφυγή και η ιστορική απόφαση

Αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση, ο Ζαν Μαρκ Μποσμάν έκανε μια πρωτοφανή κίνηση για την εποχή: προσέφυγε στα δικαστήρια. Η προσφυγή του στράφηκε εναντίον της UEFA, της βέλγικης ομοσπονδίας και της ομάδας του, επικαλούμενος ότι οι κανονισμοί της εποχής παραβίαζαν το άρθρο 39 της Συνθήκης της Ρώμης του 1957, το οποίο αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ε.Ε.

Η δικαστική μάχη διήρκεσε πέντε χρόνια και ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τον Μποσμάν, φέρνοντάς τον στα πρόθυρα της κοινωνικής απόγνωσης. Τα έξοδα ήταν αμύθητα και ο ίδιος ξόδεψε όλη του την περιουσία για να υποστηρίξει την προσφυγή του μέχρι τέλους. Τελικά, στις 15 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό δικαστήριο τον δικαίωσε πανηγυρικά.

Οι επιπτώσεις της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου είχε δύο βασικές επιπτώσεις που άλλαξαν ριζικά το τοπίο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτον, διατάχθηκε η ελεύθερη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών που προέρχονταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμούν μετά τη λήξη του συμβολαίου τους, χωρίς να υπάρχει κόστος μεταγραφής.

Δεύτερον, επιβλήθηκε ότι από εκείνη την ημέρα και έπειτα, οι Ευρωπαίοι παίκτες από χώρες της Ε.Ε. μπορούν να μετακινηθούν εντός της ευρωζώνης χωρίς να θεωρούνται ξένοι παίκτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ενταχθούν σε κανέναν περιορισμό που αφορά τον αριθμό των ξένων παικτών σε μια ομάδα, κάτι που επηρέασε άμεσα τη σύνθεση των ευρωπαϊκών συλλόγων.

Με πληροφορίες από: Athletiko