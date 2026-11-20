Ο χρυσός σε χαμηλό 14 μηνών υπό την πίεση του δολαρίου και της Fed

Σε χαμηλό 14 μηνών διολίσθησε ο χρυσός την Πέμπτη, καταγράφοντας υποχώρηση άνω του 1%. Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στις πιέσεις που δέχεται από το ισχυρό δολάριο, καθώς και στις προσδοκίες των αγορών για επικείμενη αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον Δεκέμβριο, λόγω του επίμονου πληθωρισμού.

Η πορεία των τιμών του χρυσού

Ειδικότερα, ο χρυσός spot σημείωσε πτώση κατά 1,3%, διαμορφούμενος στα 3.674,11 δολάρια ανά ουγγιά. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, άγγιξε ενδοσυνεδριακά το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο του 2025, φτάνοντας τα 3.667,19 δολάρια.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ, με παράδοση Δεκεμβρίου, κατέγραψαν απώλειες 1,5%, διαμορφούμενα στα 3.685,10 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά

Οι προσδοκίες για τα επιτόκια και η ενίσχυση του δολαρίου αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές του χρυσού αυτή την περίοδο. Ο δείκτης του δολαρίου έφτασε αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2025, καθιστώντας τον χρυσό, που τιμολογείται σε δολάρια, πιο ακριβό για τους αγοραστές εκτός ΗΠΑ.

Ο Κρις Γκάφνεϊ, επικεφαλής των Παγκόσμιων Αγορών στην EverBank, δήλωσε ότι τα πρακτικά από την περασμένη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) έδειξαν πως σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι της Fed ανέμεναν ότι τα επιτόκια θα πρέπει να κινηθούν υψηλότερα. Επιπλέον, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν μετά από εκείνη τη συνεδρίαση υποστηρίζουν περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed

Τα πρακτικά της Fed, που δημοσιεύθηκαν χθες, ανέδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εντοπίζουν αυξανόμενους κινδύνους πληθωρισμού, οι οποίοι ενδεχομένως δικαιολογούν μια ισχυρότερη πολιτική απάντηση. Αυτό ενίσχυσε τις απόψεις που είχαν ήδη εκφράσει αρκετοί αξιωματούχοι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Μεταξύ αυτών, ο κυβερνήτης της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα μπορεί να χρειαστεί να αντιδράσει πιο επιθετικά στις αυξανόμενες τιμές. Αντίστοιχα, ο κυβερνήτης της Fed, Μάικλ Μπαρ, ανέφερε ότι πιθανότατα θα υποστηρίξει αυστηρότερη νομισματική πολιτική σε μια οικονομία που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πληθωριστικές πιέσεις.

Η κατάσταση στις αγορές μετάλλων

Ο Τζιμ Γουίκοφ, αναλυτής αγοράς στο American Gold Exchange, σχολίασε ότι παρατηρούνται πιέσεις πωλήσεων στην χρηματιστηριακή αγορά, οι οποίες ενδεχομένως έχουν προκαλέσει αντίστοιχη πίεση στις αγορές μετάλλων. Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση στις αγορές χρυσού και αργύρου ως «δύσκολη αυτή τη στιγμή».

Με πληροφορίες από: insider.gr