Μια εβδομάδα με πολλαπλές πληρωμές ξεκινά, καθώς αναμένεται η καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ, γνωστού και ως «13ης σύνταξης», σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Παράλληλα, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα πιστωθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του μηνός Νοεμβρίου, ενώ στο τέλος του μήνα ακολουθούν επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και η επιστροφή ενοικίου. Σήμερα ανακοινώνεται επίσημα η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος των 400 ευρώ.

Η καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ

Το επίδομα των 400 ευρώ, που χαρακτηρίζεται ως «13η σύνταξη», αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων την ερχόμενη Δευτέρα 23 ή Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Ωστόσο, τα ποσά θα είναι ορατά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων μία ημέρα νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία καταβολής. Αυτό σημαίνει πως, εάν επιλεγεί ως ημέρα πληρωμής η Δευτέρα, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από σήμερα το απόγευμα. Αντίστοιχα, αν η πληρωμή γίνει την Τρίτη, τότε τα ποσά θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας.

Η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων οδήγησε σε αύξηση των δικαιούχων κατά 270.000 άτομα σε σχέση με την περσινή καταβολή, φτάνοντας συνολικά τα 2,2 εκατομμύρια. Την ενίσχυση αυτή θα λάβουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών: συνταξιούχοι γήρατος άνω των 65 ετών, συνταξιούχοι λόγω θανάτου άνω των 60 ετών που δεν λαμβάνουν δική τους σύνταξη, άτομα με αναπηρία, καθώς και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων

Εκτός από το επίδομα των 400 ευρώ, η ερχόμενη εβδομάδα περιλαμβάνει και την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του μηνός Νοεμβρίου. Οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην ταμεία των μη μισθωτών, δηλαδή τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ, θα δουν τα ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Δύο ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Δημοσίου, του ΝΑΤ και του ΚΕΑΝ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν επίσης οι συνταξιούχοι των Τραπεζών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ και επιστροφή ενοικίου

Προς το τέλος του μήνα, συγκεκριμένα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει στην καταβολή των επιδομάτων για τον μήνα Νοέμβριο. Όπως και στην περίπτωση των συντάξεων, τα χρήματα αυτά θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων νωρίτερα, από το απόγευμα της Παρασκευής. Μέσω προπληρωμένων καρτών θα πληρωθούν συγκεκριμένα επιδόματα, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής.

Την ίδια ημερομηνία, στις 30 Νοεμβρίου, θα γίνει και η επιστροφή ενοικίου για κύρια και φοιτητική κατοικία. Αυτό ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες αναμένεται να λάβουν έως και 800 ευρώ, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί που έχουν.

Έλεγχοι της ΑΑΔΕ και ειδικές προβλέψεις

Για την ορθή καταβολή της επιστροφής ενοικίου, η ΑΑΔΕ θα διενεργεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Αυτές οι διασταυρώσεις θα γίνονται μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Στους ελέγχους αυτούς περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 και Ε2 τόσο των μισθωτών όσο και των ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων, καθώς και άλλα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση.

Επιπλέον, υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες. Εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων. Για αυτές τις κατηγορίες, δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην ενίσχυση αυτή.

Με πληροφορίες από: insider.gr