Διόδια στο Αιγαίο για τα σκάφη: Νέο τέλος στα θαλάσσια πάρκα, αντιδράσεις από το yachting

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον κλάδο του yachting η πρόσφατη κυβερνητική εξαγγελία για την επιβολή οικονομικού αντιτίμου στα σκάφη που θα εισέρχονται στο Θαλάσσιο Πάρκο των Νότιων Κυκλάδων. Η απόφαση αυτή, που χαρακτηρίζεται ως «διόδια» για το Αιγαίο, προσθέτει ένα ακόμη κόστος στις διακοπές όσων επιλέγουν την περιοχή για τις θαλάσσιες περιηγήσεις τους.

Η κυβερνητική εξαγγελία και το νέο τέλος

Η εξαγγελία έγινε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Reimagine Tourism 2026» της «Καθημερινής». Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η είσοδος στο θαλάσσιο πάρκο θα συνοδεύεται από οικονομικό αντίτιμο, το οποίο θα αφορά όλα τα σκάφη, ανεξαρτήτως μεγέθους. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, τα έσοδα που θα προκύπτουν από αυτή τη χρέωση προορίζονται να επιστρέφουν στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Ωστόσο, οι επαγγελματίες του yachting βλέπουν σε αυτή την εξαγγελία μια νέα οικονομική επιβάρυνση, για την οποία δεν έχουν ακόμη σαφείς πληροφορίες. Το ύψος του τέλους παραμένει άγνωστο, όπως και οι ακριβείς όροι εφαρμογής του μέτρου, δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας στον κλάδο.

Οι αντιδράσεις από τον κλάδο του yachting

Η απόφαση να χρεώνονται όλα τα σκάφη έχει ανοίξει μέτωπο με τους επαγγελματίες του κλάδου. Οι φορείς του yachting ζητούν να μάθουν συγκεκριμένα ποιος θα είναι ο υπόχρεος πληρωμής, πόσο ακριβώς θα κοστίζει η είσοδος στο θαλάσσιο πάρκο και, κυρίως, πού θα καταλήγουν τα χρήματα που θα εισπράττονται. Αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, εντείνοντας την ανησυχία τους.

Η αγορά προειδοποιεί ότι η νέα αυτή επιβάρυνση δεν θα απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις, αλλά αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στους τελικούς επισκέπτες. Αυτό, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ελληνικό τουριστικό προϊόν, καθιστώντας το λιγότερο ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλους προορισμούς.

Ανησυχίες για το κόστος και την ανταγωνιστικότητα

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Γιώργος Βάλλης, εξέφρασε έντονη διαφωνία με το μέτρο. «Είναι τελείως παράλογο και σαν κόστος και σαν σκέψη», δήλωσε ο κ. Βάλλης, τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η απόφαση.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι «η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει ακόμη περισσότερο έδαφος απέναντι σε ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως η Τουρκία και η Κροατία». Η προσθήκη ενός ακόμη τέλους σε μια ήδη επιβαρυμένη δραστηριότητα θεωρείται αδικαιολόγητη από τον κλάδο, ο οποίος εκφράζει φόβους για την απώλεια τουριστών.

Οι επιβαρύνσεις που ήδη υπάρχουν

Ο κ. Γιώργος Βάλλης υπογραμμίζει ότι οι πελάτες του yachting ήδη καταβάλλουν σημαντικά ποσά για διάφορες υπηρεσίες και κόστη. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη ναύλωση, τον ΦΠΑ, τα πληρώματα, τα καύσιμα, την τροφοδοσία και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός σκάφους.

Σε αυτό το ήδη υψηλό κόστος, έρχεται τώρα να προστεθεί και το αντίτιμο εισόδου σε μια θαλάσσια περιοχή. Ο κ. Βάλλης υποστηρίζει ότι η θάλασσα αποτελεί δημόσιο αγαθό και ότι η επιβολή μιας τέτοιας χρέωσης χρειάζεται πολύ πιο συγκεκριμένη αιτιολόγηση, πέρα από τις γενικές αναφορές στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το άγνωστο μέλλον των εσόδων

Παρόλο που ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα έσοδα από τα συγκεκριμένα «διόδια» θα διατίθενται για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, δεν έχει διευκρινιστεί ποιος φορέας θα αναλάβει τη διαχείριση αυτών των χρημάτων. Αυτή η έλλειψη σαφήνειας προσθέτει στα ερωτήματα που θέτουν οι επαγγελματίες του yachting.

Η απουσία πληροφοριών σχετικά με τον μηχανισμό είσπραξης και διάθεσης των εσόδων ενισχύει την αβεβαιότητα και την ανησυχία του κλάδου, ο οποίος αναμένει περαιτέρω διευκρινίσεις για το νέο αυτό μέτρο που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις δραστηριότητές του στο Αιγαίο.

Με πληροφορίες από: Topontiki