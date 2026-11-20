Οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση ενός οργανωμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, το οποίο χρησιμοποιούσε εικονικά τιμολόγια και οικονομικές συναλλαγές για να αποκρύψει φορολογητέα έσοδα ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν 15 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο στελέχη τράπεζας και τέσσερις λογιστές. Το κύκλωμα φέρεται να αποκόμιζε επίσης παράνομες φορολογικές επιστροφές που άγγιζαν τα 4,8 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας σημαντική ζημία στα δημόσια έσοδα.

Η καθοριστική συμβολή του αλγόριθμου «Jaccard»

Καθοριστική ήταν η συμβολή του αλγόριθμου «Jaccard», γνωστού και ως «Ζακάρ», στην αποκάλυψη και εξάρθρωση του κυκλώματος εικονικών τιμολογίων. Το συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο αξιοποιείται για την ανάλυση και τη συσχέτιση μεγάλου όγκου δεδομένων, συμβάλλοντας στην αναγνώριση ύποπτων οικονομικών δραστηριοτήτων που θα ήταν πιθανώς δυσκολότερο να εντοπιστούν με τις παραδοσιακές μεθόδους ελέγχου.

Η χρήση του προηγμένου αυτού αλγόριθμου επέτρεψε στις ελεγκτικές υπηρεσίες των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ να χαρτογραφήσουν τις σχέσεις ανάμεσα σε εταιρείες, φυσικά πρόσωπα, τραπεζικούς λογαριασμούς και οικονομικές συναλλαγές. Μέσα από τη διασταύρωση των στοιχείων, οι ελεγκτές εντόπισαν ένα δίκτυο επιχειρήσεων με κοινά χαρακτηριστικά τόσο στη διοίκηση όσο και στην οικονομική τους δραστηριότητα, με τις επαναλαμβανόμενες διασυνδέσεις να αποτελούν βασικό στοιχείο για την αποκάλυψη του μηχανισμού.

Η οικονομική ζημία του Δημοσίου

Το οργανωμένο δίκτυο επιχειρήσεων, το οποίο αποκαλύφθηκε από τις ελεγκτικές αρχές, φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικά τιμολόγια και οικονομικές συναλλαγές με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων. Από τη φοροδιαφυγή του κυκλώματος, το Δημόσιο ζημιώθηκε με 28 εκατομμύρια ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους, ένα ποσό που στερείται από τα κρατικά ταμεία.

Ταυτόχρονα, το ίδιο κύκλωμα φέρεται να αποκόμιζε παράνομες φορολογικές επιστροφές, οι οποίες άγγιζαν το συνολικό ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι παράνομες ενέργειες επέφεραν σοβαρό πλήγμα στα κρατικά έσοδα, αφαιρώντας υπολογίσιμα κεφάλαια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Οι συλληφθέντες και η εμπλοκή επαγγελματιών

Στο πλαίσιο της επιχείρησης για την εξάρθρωση του κυκλώματος, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 15 ατόμων. Μεταξύ των 15 συλληφθέντων βρίσκονται δύο στελέχη τράπεζας και τέσσερις λογιστές. Η φερόμενη εμπλοκή τραπεζικών στελεχών και λογιστών αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των οικονομικών συναλλαγών που εξετάστηκαν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, καθώς και το οργανωμένο της δράσης του δικτύου.

Οι συλλήψεις αυτές υπογραμμίζουν την ικανότητα των ελεγκτικών μηχανισμών να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν οργανωμένες πρακτικές φοροδιαφυγής, οι οποίες έχουν ως στόχο την παράνομη αποκόμιση κερδών εις βάρος του Δημοσίου και των φορολογουμένων.

Η σημασία των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων

Η εξάρθρωση του συγκεκριμένου κυκλώματος επαναφέρει στο προσκήνιο τη δυνατότητα των ελεγκτικών μηχανισμών να αξιοποιούν την τεχνολογία για τον εντοπισμό οργανωμένων πρακτικών φοροδιαφυγής. Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στους φορολογικούς ελέγχους αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και τον εντοπισμό ενδείξεων φοροδιαφυγής που ενδεχομένως θα ήταν δυσκολότερο να αναγνωριστούν μέσω συμβατικών ελεγκτικών διαδικασιών.

Η χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων κατά τους φορολογικούς ελέγχους καθίσταται διαρκώς πιο κρίσιμη, αφού μπορεί να αναλύει τεράστιο όγκο στοιχείων και να ανιχνεύει σημάδια φοροδιαφυγής. Αυτό ενισχύει σημαντικά την ικανότητα των ελεγκτικών αρχών να αποκαλύπτουν οργανωμένες μεθόδους φοροδιαφυγής, οι οποίες αφαιρούν υπολογίσιμα κεφάλαια από τα κρατικά ταμεία.

Αναμένονται εξελίξεις για νέα υπόθεση φοροδιαφυγής

Μετά την επιτυχή εξάρθρωση του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια, η προσοχή των αρχών στρέφεται πλέον και στην πιθανή αποκάλυψη μιας ακόμη σημαντικής υπόθεσης φοροδιαφυγής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένονται εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες για αυτή τη νέα υπόθεση, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί συνεχίζουν το έργο τους για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την προστασία των δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos