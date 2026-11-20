Η κυβέρνηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή τον προϋπολογισμό του 2027, παρουσιάζοντας προβλέψεις για την ελληνική οικονομία που ξεπερνούν ακόμη και τις εκτιμήσεις της Κομισιόν. Το οικονομικό επιτελείο επιμένει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ισχυρές επενδύσεις και μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Ωστόσο, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα πότε και με ποιον τρόπο τα νοικοκυριά θα αισθανθούν την ανάπτυξη στην τσέπη τους, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να απορροφά ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους.

Οι προβλέψεις της κυβέρνησης για το 2027

Ο προϋπολογισμός που παρουσιάζει το οικονομικό επιτελείο φιλοδοξεί να περιγράψει μια οικονομία που συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν, το δημόσιο χρέος να μειωθεί και τα δημόσια ταμεία να καταγράφουν υψηλά πλεονάσματα.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 2,3% για το έτος 2027, σημειώνοντας αύξηση από το 2% που εκτιμάται για το τρέχον έτος. Αυτό το αναπτυξιακό σενάριο στηρίζεται σε ιδιαίτερα αισιόδοξες παραδοχές, παρά τις πολλαπλασιαζόμενες διεθνείς αβεβαιότητες και τις συνεχιζόμενες πιέσεις στα οικογενειακά εισοδήματα που δεν υποχωρούν.

Η απόκλιση από τις εκτιμήσεις της κομισιόν

Οι προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη του 2027 παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενώ η Αθήνα αναμένει ανάπτυξη 2,3%, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα επιβραδυνθεί στο 1,5% για το ίδιο έτος.

Αυτή η διαφορά στις προβλέψεις δεν θεωρείται αμελητέα. Αποτυπώνει δύο διαφορετικές εκτιμήσεις σχετικά με τις εξελίξεις μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιπλέον, αναδεικνύει τις διαφορετικές απόψεις για τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να διατηρήσει την επενδυτική της δυναμική, χωρίς την ίδια ένταση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που υπήρχε στο παρελθόν.

Το ζήτημα των επενδύσεων

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εμφανίζεται πεπεισμένο ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα ανακόψει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Υποστηρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές «ουρές», δηλαδή έργα που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και αναμένεται να συνεχίσουν να υλοποιούνται τα επόμενα χρόνια.

Αυτά τα έργα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα διατηρήσουν μια θετική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, η Κομισιόν προβλέπει αισθητή επιβράδυνση των επενδύσεων, περιορίζοντας την εκτίμησή της για την αύξησή τους στο 2,5% το 2027. Αντίθετα, η Αθήνα προσδοκά αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% για το ίδιο έτος.

Από αυτή τη μεγάλη διαφορά στις προβλέψεις προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσο ασφαλές είναι να στηρίζεται ολόκληρο το αναπτυξιακό σενάριο της χώρας σε επενδυτικές επιδόσεις που απέχουν τόσο πολύ από εκείνες που προβλέπουν οι Βρυξέλλες;

Η επίμονη ακρίβεια και τα νοικοκυριά

Το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα που αναδεικνύεται βρίσκεται στην απόσταση ανάμεσα στους μακροοικονομικούς δείκτες και την πραγματική οικονομία, όπως αυτή βιώνεται από τα νοικοκυριά. Ο νέος προϋπολογισμός αναγνωρίζει ουσιαστικά ότι η ακρίβεια αποδεικνύεται πολύ πιο επίμονη από τις αρχικές εκτιμήσεις που είχαν γίνει.

Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός για το έτος 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 4%. Για το επόμενο έτος, το 2027, προβλέπεται να φτάσει το 2,8%, τιμή που είναι υψηλότερη από τις προηγούμενες προβλέψεις. Αυτό υποδηλώνει ότι οι πιέσεις στα οικογενειακά εισοδήματα θα συνεχιστούν, καθώς ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος τους θα απορροφάται από το κόστος ζωής.

Το κεντρικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: πότε και με ποιον τρόπο τα νοικοκυριά θα αισθανθούν την ανάπτυξη στην τσέπη τους, όταν η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα τόσο σημαντικό βάρος στην καθημερινότητά τους;

Με πληροφορίες από: Topontiki