Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλονται τα ποσά και τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές αναμένεται να λάβουν την επιστροφή ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου 2026, με την ενίσχυση να φτάνει έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και να αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής νέας αίτησης, αλλά οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως ορισμένα στοιχεία, όπως το IBAN, για να αποφευχθούν προβλήματα με την πίστωση των χρημάτων.

Ημερομηνία καταβολής και δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2026 και αφορά περισσότερους από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές. Η διαδικασία καταβολής θα είναι αυτόματη, κάτι που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση για να λάβουν τα χρήματα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουν ελεγχθεί εγκαίρως ορισμένα στοιχεία, ώστε να μην προκύψουν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην πίστωση των ποσών.

Το μέτρο αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν εντός του 2025 και δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Δικαιούχοι είναι τόσο όσοι μισθώνουν την κύρια κατοικία τους, όσο και γονείς που καταβάλλουν ενοίκιο για τη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους.

Ποσά ενίσχυσης και υπολογισμός

Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την ετήσια δαπάνη μίσθωσης που δηλώθηκε. Για την κύρια κατοικία, η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία, το ανώτατο ποσό επιστροφής διαμορφώνεται επίσης στα 800 ευρώ.

Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης μίσθωσης που δηλώθηκε για το 2025. Η καταβολή των ποσών υπόκειται στα ανώτατα όρια που έχουν καθοριστεί από τη νομοθεσία.

Κριτήρια ένταξης στο μέτρο

Για την ένταξη στο μέτρο της επιστροφής ενοικίου ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Με τον νόμο 5313/2026, τα εισοδηματικά όρια διευρύνθηκαν, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά να είναι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης. Εκτός από τα εισοδηματικά, για την κύρια κατοικία προβλέπονται και περιουσιακά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο. Για τον σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, προβλέπεται προσαύξηση 20.000 ευρώ στο περιουσιακό όριο.

Παραδείγματα υπολογισμού

Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού, μπορούν να αναφερθούν ορισμένα παραδείγματα. Εάν ένας ενοικιαστής κατέβαλλε 500 ευρώ τον μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, δικαιούται επιστροφή 500 ευρώ, εφόσον πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Στην περίπτωση ενός ενοικίου 900 ευρώ τον μήνα, η επιστροφή σε ένα νοικοκυριό χωρίς παιδιά δεν μπορεί να υπερβεί τα 800 ευρώ, καθώς εφαρμόζεται το ανώτατο όριο που έχει καθοριστεί. Επίσης, η διάρκεια της μίσθωσης μέσα στο έτος επηρεάζει το τελικό ποσό. Για παράδειγμα, εάν κάποιος κατέβαλε 600 ευρώ μηνιαίως για έξι μήνες το 2025, η συνολική δαπάνη των 3.600 ευρώ αντιστοιχεί σε επιστροφή 300 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία τους, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού IBAN, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη πίστωση των χρημάτων στον λογαριασμό τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr