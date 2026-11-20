Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat. Το φαινόμενο αυτό, που πλήττει ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, συνδέεται με μια ευρύτερη κοινωνικοοικονομική οπισθοδρόμηση που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Παρά την έξοδο από τα μνημόνια το 2018, τα 37 δισ. ευρώ που βρέθηκαν στα δημόσια ταμεία το 2019, το ρυθμισμένο χρέος και τα δεκάδες δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, η επιστροφή στην κανονικότητα παραμένει ένα άπιαστο όνειρο για τους πολίτες.

Τα στοιχεία της Eurostat για την ενεργειακή φτώχεια

Ο δείκτης της ενεργειακής φτώχειας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη με ποσοστό 18,1%. Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανέρχεται στο 8,8%.

Το εν λόγω «επίτευγμα» καταγράφεται σε ένα κράτος της Μεσογείου, το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν σχετικά ήπιο χειμώνα σε σύγκριση με τις χώρες του Βορρά. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την έκταση του προβλήματος και την ανάγκη για αποτελεσματικές λύσεις.

Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την κοινωνική ευημερία

Πέρα από τις οικονομικές διαστάσεις, η ενεργειακή φτώχεια ενέχει και σοβαρά ζητήματα Δημόσιας Υγείας, όπως υπογραμμίζει πρόσφατη επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές, μέσω της δημοσίευσής τους υπό τον τίτλο «Energy poverty, health and social well-being: empirical evidence from Greece» στο επιστημονικό περιοδικό «Energy and Buildings», αναδεικνύουν τις επιπτώσεις των ανεπαρκών συνθηκών θέρμανσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι συνθήκες ανεπαρκούς θέρμανσης συνδέονται με 1.552 έως 1.726 επιπλέον θανάτους κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Επιπλέον, διαπιστώνεται διπλάσια πιθανότητα εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων στους πληθυσμούς που βιώνουν ενεργειακή φτώχεια, αναδεικνύοντας τις σαφείς ανθρωπιστικές προεκτάσεις του προβλήματος.

Η κυβερνητική πολιτική και οι αυξήσεις στις τιμές

Έναντι αυτής της κατάστασης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προτάσσει την «αυτορρύθμιση της αγοράς». Στο παρελθόν, ο τότε υπουργός Ενέργειας, κ. Χατζηδάκης, είχε προβεί σε μια μνημειώδη δήλωση μετά την απώλεια του δημόσιου ελέγχου στη Δ.Ε.Η., διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα στο τρισεκατομμύριο να αυξηθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος».

Ωστόσο, η πραγματικότητα διέψευσε αυτή την πρόβλεψη. Η αύξηση στη χονδρική αγορά ενέργειας ανέρχεται «μόλις» στο 88% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τους καταναλωτές.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το κόστος για τους πολίτες

Τα κυβερνητικά πεπραγμένα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) παρουσιάζονται ως επιτυχία. Η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει για τον τριπλασιασμό των Α.Π.Ε. από το 2019, όταν η εγκατεστημένη ισχύς υπολογιζόταν στα 6,3 GW, καθώς και για την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της χώρας.

Ωστόσο, η κυβέρνηση αποφεύγει να εξηγήσει γιατί αυτή η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. δεν αποτυπώνεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος των πολιτών. Επιπλέον, δεν αναφέρεται λέξη για τη συγκέντρωση των εν λόγω έργων σε 3-4 μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, οι οποίοι αναπτύσσονται εις βάρος του κοινού οφέλους, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με την κατανομή των πλεονεκτημάτων από την ενεργειακή μετάβαση.

Κοινωνικοοικονομική οπισθοδρόμηση και ανισότητες

Συνολικά, η ελληνική κοινωνία βιώνει μια πρωτοφανή συρρίκνωση εισοδημάτων και μια γενικότερη κοινωνικοοικονομική οπισθοδρόμηση. Αυτή η κατάσταση οδηγεί στη διεύρυνση τόσο των εσωτερικών ανισοτήτων όσο και της απόστασης της Ελλάδας από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Παρά τα διαθέσιμα οικονομικά εργαλεία και τους πόρους, όπως τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, η επιστροφή στην κανονικότητα παραμένει ένα μακρινό όνειρο για τους πολίτες, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki