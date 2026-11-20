Οι αγορές με δόσεις αλλάζουν από σήμερα: Νέο πλαίσιο για την καταναλωτική πίστη ενόψει black friday

Με την Black Friday να πλησιάζει, οι αγορές με δόσεις υφίστανται αλλαγές από σήμερα, 20 Νοεμβρίου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για την καταναλωτική πίστη. Οι νέοι κανόνες επηρεάζουν τη χρηματοδότηση και τις διαφημίσεις των σχετικών προϊόντων. Το μέτρο αυτό έρχεται μία εβδομάδα πριν από την επίσημη έναρξη της Black Friday.

Το νέο πλαίσιο και οι υπηρεσίες «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα»

Ο νέος νόμος, που εφαρμόζεται από σήμερα, 20 Νοεμβρίου, τροποποιεί τους όρους υπό τους οποίους προσφέρονται συγκεκριμένα προγράμματα πληρωμής σε δόσεις. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει πλέον και μορφές χρηματοδότησης αγορών που παρέχονται μέσω τρίτων εταιρειών, ακόμα και στην περίπτωση που αυτές είναι άτοκες.

Στο επίκεντρο του νέου πλαισίου βρίσκονται οι υπηρεσίες που είναι γνωστές ως «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα». Μέσω αυτών των υπηρεσιών, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα προϊόν και να εξοφλήσει το αντίστοιχο ποσό σταδιακά. Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου, ο φορέας που χρηματοδοτεί την αγορά έχει την υποχρέωση να εξηγεί αναλυτικά το συνολικό κόστος της συναλλαγής.

Υποχρεώσεις των πιστωτικών φορέων και αξιολόγηση πελατών

Εκτός από την υποχρέωση ενημέρωσης για το συνολικό κόστος, οι πιστωτικοί φορείς καλούνται να αξιολογούν αν ο πελάτης είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προβλεπόμενες πληρωμές. Αυτή η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για όλες τις συμβάσεις που υπάγονται στον νέο νόμο.

Πριν από την τελική σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας οφείλει να εξετάζει τη δυνατότητα αποπληρωμής του πελάτη. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε κατάλληλα στοιχεία που αφορούν το εισόδημα, τις δαπάνες και τις υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις του καταναλωτή. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της χορηγούμενης χρηματοδότησης.

Απαγορεύσεις στις διαφημίσεις πιστωτικών προϊόντων

Ο νέος νόμος θεσπίζει συγκεκριμένες απαγορεύσεις όσον αφορά τη διαφήμιση πιστωτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η διαφήμιση που παρουσιάζει τη μειωμένη τιμή ενός προϊόντος ως εξαρτώμενη από τη λήψη πίστωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να εμφανίζεται η έκπτωση ως προϋπόθεση για τη χρήση δανείου.

Επιπλέον, στις απαγορεύσεις εντάσσονται μηνύματα που παρακινούν τους καταναλωτές να δανειστούν χρήματα με την υπόσχεση ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Αντίστοιχα, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που παραπλανητικά παρουσιάζουν την πίστωση ως αύξηση των διαθέσιμων χρημάτων, ως υποκατάστατο της αποταμίευσης ή ως τρόπο βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου.

Το ίδιο ισχύει για μηνύματα που υποστηρίζουν ότι τα υπάρχοντα δάνεια ή οι καταχωρίσεις σε βάσεις δεδομένων επηρεάζουν ελάχιστα ή καθόλου την αξιολόγηση για νέα χρηματοδότηση.

Υποχρεωτικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις στις διαφημίσεις

Οι διαφημίσεις για συμβάσεις πίστωσης πρέπει πλέον να περιλαμβάνουν μια σαφή και ευδιάκριτη προειδοποίηση. Η διατύπωση που απαιτείται είναι: «Προσοχή! Ο δανεισμός χρημάτων κοστίζει χρήματα». Αυτή η προειδοποίηση πρέπει να είναι εμφανής σε κάθε σχετική διαφήμιση.

Όταν οι διαφημίσεις προβάλλουν επιτόκιο ή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το κόστος της πίστωσης, οφείλουν να παρουσιάζουν τις προβλεπόμενες πληροφορίες μέσω ενός αντιπροσωπευτικού παραδείγματος. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται το επιτόκιο, οι επιβαρύνσεις, το ποσό της χρηματοδότησης και το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΠΕ), το οποίο δείχνει το συνολικό κόστος σε ετήσιο ποσοστό.

Για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου προϊόντος, προβλέπεται επίσης η ενημέρωση για την τιμή τοις μετρητοίς, την προκαταβολή και, όπου απαιτείται, το συνολικό ποσό αποπληρωμής και τις δόσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit