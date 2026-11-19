Τα ελληνικά νοικοκυριά συνεχίζουν να επιβαρύνονται με σημαντικά υψηλά επιτόκια σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες, όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος. Η έκθεση, που αφορά το γ’ τρίμηνο του 2026, αποτυπώνει το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ), το οποίο περιλαμβάνει τόκους, προμήθειες και υποχρεωτικές συμπληρωματικές επιβαρύνσεις, αναδεικνύοντας ένα δυσβάσταχτο κόστος για τους καταναλωτές.

Τα υψηλά επιτόκια σε πιστωτικές κάρτες και προσωπικά δάνεια

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος, οι πιστωτικές κάρτες επιβαρύνονται με επιτόκιο που φτάνει το 21,23%. Αντίστοιχα, τα προσωπικά δάνεια έχουν μέσο επιτόκιο 16,51%. Αυτά τα ποσοστά καταδεικνύουν ότι η κάρτα παραμένει η ακριβότερη εφεδρεία για τα νοικοκυριά, με το βάρος για τον δανειολήπτη να μεγαλώνει όσο πιο ακριβό και βραχυπρόθεσμο είναι το προϊόν.

Η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων γίνεται στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 5317/2026. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δεσμευτεί να δημοσιεύει εφεξής, σε τριμηνιαία βάση, στον ιστοχώρο της, στατιστικά στοιχεία για το μέσο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.) ανά κατηγορία συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται με καταναλωτές.

Η «παγίδα» των συνεργαζόμενων προμηθευτών και το κόστος των καταναλωτικών αγαθών

Ιδιαίτερα βαριά είναι η επιβάρυνση για τις μικρές, καθημερινές ανάγκες, ειδικά όταν η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω συνεργαζόμενων προμηθευτών. Για την αγορά λοιπών καταναλωτικών αγαθών, το μέσο ΣΕΠΕ εκτινάσσεται στο 29,71% όταν η αγορά χρηματοδοτείται με αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα, όταν το δάνειο χορηγείται απευθείας από τον πιστωτικό φορέα, το μέσο ΣΕΠΕ φτάνει το 18,79%.

Αυτό το χάσμα αναδεικνύει μια σημαντική διαφορά στο κόστος της πίστωσης, καθιστώντας την επιλογή του συνεργαζόμενου προμηθευτή μία σαφώς ακριβότερη λύση για τους καταναλωτές που επιθυμούν να καλύψουν άμεσες ανάγκες ή να πραγματοποιήσουν αγορές.

Διαφορές στα επιτόκια ανά κατηγορία δανείων

Η εικόνα των υψηλών επιτοκίων είναι αντίστοιχη και σε άλλες κατηγορίες δανείων, αν και με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο της χρηματοδότησης. Για την αγορά αυτοκινήτου, το ΣΕΠΕ ανέρχεται σε 10,45% στην περίπτωση απευθείας δανεισμού, ενώ μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή διαμορφώνεται στο 10,84%. Για υπηρεσίες, όπως η υγεία ή η εκπαίδευση, το επιτόκιο φτάνει το 10,79%.

Ακόμη και τα ανοικτά δάνεια και οι υπεραναλήψεις, τα οποία προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα, κοστίζουν κατά μέσο όρο 13,21%. Από την άλλη πλευρά, τα δάνεια που αφορούν την ανακαίνιση κατοικίας καταγράφονται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, με τα δάνεια ανακαίνισης κατοικίας να βρίσκονται στο 5,78% και τα πράσινα δάνεια ανακαίνισης στο 6,12%. Αυτό δείχνει ότι η πίστωση για μια αγορά ή μια έκτακτη ανάγκη μπορεί να κοστίζει πολλαπλάσια από ένα στεγαστικό δάνειο.

Η Ελλάδα στην ακριβή πλευρά της Ευρωζώνης

Η διεθνής σύγκριση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ακριβή πλευρά της ευρωπαϊκής αγοράς όσον αφορά τα καταναλωτικά δάνεια. Με βάση τα συγκρίσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για νέα καταναλωτικά δάνεια τον Σεπτέμβριο, το επιτόκιο στην Ελλάδα ήταν 10,35%.

Αυτό το ποσοστό ξεπερνούσε σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος διαμορφωνόταν στο 7,82%. Συγκεκριμένα, η ελληνική τιμή ήταν κατά 2,53 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε σύγκριση με άλλες χώρες, το επιτόκιο στην Ιταλία ήταν 9,18%, στην Πορτογαλία 8,83% και στην Ιρλανδία 7,44%. Το ελληνικό ποσοστό ήταν σχεδόν τρεις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από αυτό της Ιρλανδίας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζει ότι η έκθεσή της παρουσιάζει το ΣΕΠΕ ανά είδος σύμβασης για ολόκληρο το τρίμηνο, ενώ η ΕΚΤ καταγράφει επιτόκια νέων καταναλωτικών δανείων για τον Σεπτέμβριο, χωρίς να αποτυπώνει με τον ίδιο τρόπο όλες τις χρεώσεις. Ωστόσο, η σύγκριση αυτή καταδεικνύει καθαρά την απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο κόστος της πίστωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki