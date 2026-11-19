Ισχυρές επιδόσεις και σημαντική αύξηση καθαρών κερδών ανακοίνωσε η Energean στα οικονομικά της μεγέθη για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η εταιρεία κατέγραψε άνοδο των καθαρών κερδών της κατά 54% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 317 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, το γ΄ τρίμηνο του 2026 σηματοδοτήθηκε από ρεκόρ παραγωγής υγρών υδρογονανθράκων.

Ισχυρή αύξηση κερδών και μειωμένο λειτουργικό κόστος

Η Energean, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της στις 19 Νοεμβρίου 2026, παρουσίασε καθαρά κέρδη ύψους 317 εκατομμυρίων δολαρίων για το εννεάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτό το αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει μια εντυπωσιακή αύξηση 54% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η επίδοση αυτή ενισχύθηκε από τη μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας κατά 10%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAX σημείωσε αύξηση 7%. Η Energean επιβεβαίωσε επίσης τη δέσμευσή της για δημιουργία αξίας, αναμένοντας να επιστρέψει συνολικά περίπου 110 εκατομμύρια δολάρια στους μετόχους της για το 2026.

Ρεκόρ παραγωγής υδρογονανθράκων το τρίτο τρίμηνο

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2026, η Energean πέτυχε ιστορικό ρεκόρ τριμηνιαίας παραγωγής υγρών υδρογονανθράκων. Η μέση ημερήσια παραγωγή πετρελαίου ανήλθε στα 31.000 βαρέλια, καταγράφοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση.

Η μέση παραγωγή του Ομίλου για την εν λόγω περίοδο διαμορφώθηκε σε 139.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως. Αυτή η τιμή κινείται σταθερά εντός των προβλέψεων της εταιρείας για το σύνολο του έτους, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 130.000 και 140.000 βαρελιών την ημέρα, με την παραγωγή αιχμής να ξεπερνά τα 180.000 βαρέλια.

Παράγοντες που οδήγησαν στην αυξημένη παραγωγή

Η υψηλότερη τριμηνιαία παραγωγή υγρών υδρογονανθράκων στην ιστορία της Energean, με αύξηση 25% σε ετήσια βάση, οφείλεται στην έναρξη λειτουργίας της δεύτερης μονάδας επεξεργασίας πετρελαίου (oil train). Αυτή η μονάδα βρίσκεται στην πλωτή μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPSO) «Energean Power».

Επιπλέον, στις ισχυρές επιδόσεις συνέβαλαν και τα πετρελαϊκά κοιτάσματα που διαχειρίζεται η εταιρεία στην Ιταλία. Οι επιδόσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια των περιφερειακών αγορών.

Νέα αναπτυξιακά έργα και γεωτρήσεις το 2027

Η Energean προχωρά στην υλοποίηση νέων αναπτυξιακών έργων, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την παραγωγική της δυναμικότητα από το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της πλατφόρμας Irena στην Κροατία, όπου οι εργασίες γεωτρήσεων ανάπτυξης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ σχεδιάζονται και περαιτέρω ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή ενδιαφέροντος Izabela-9.

Η έναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου αναμένεται από το κοίτασμα Irena στην Κροατία κατά το α΄ τρίμηνο του 2027. Αντίστοιχα, από το κοίτασμα Katlan στο Ισραήλ, η παραγωγή φυσικού αερίου αναμένεται να ξεκινήσει κατά το β΄ τρίμηνο του 2027.

Ερευνητική γεώτρηση στον Ασωπό το 2027

Στην Ελλάδα, η Energean, ως διαχειριστής και με την υποστήριξη και συμμετοχή της ExxonMobil, αναμένει να ξεκινήσει την ερευνητική γεώτρηση «Ασωπός-1». Η γεώτρηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Block 2, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιόνιο, κατά το β΄ τρίμηνο του 2027.

Πρόκειται για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε βαθιά ύδατα στη χώρα εδώ και 45 χρόνια. Ο στόχος της γεώτρησης είναι η ανακάλυψη συνολικών πόρων της τάξης των 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ή 9,5 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών.

Με πληροφορίες από: Newsit