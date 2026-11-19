Σε αναβρασμό βρίσκονται καταναλωτικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και βιομηχανίες, μετά την απαίτηση της ιδιωτικής εταιρείας Enaon για υπέρογκες αυξήσεις στις χρεώσεις διανομής φυσικού αερίου. Οι προτάσεις της εταιρείας, που διαχειρίζεται το δίκτυο σε σημαντικές περιοχές της Ελλάδας, κατατέθηκαν στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προς δημόσια διαβούλευση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και φαρμακερά σχόλια από πλήθος φορέων.

Η Enaon διαχειρίζεται το δίκτυο φυσικού αερίου σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι απαιτήσεις της εταιρείας αφορούν το διάστημα 2027-2030 και έχουν χαρακτηριστεί ως «εκτός τόπου και χρόνου» από τους αντιδρώντες φορείς, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών στην αγορά ενέργειας.

Οι προτεινόμενες αυξήσεις και το χρονοδιάγραμμα

Η Enaon EDA ζητά να αυξηθεί μεσοσταθμικά η χρέωση διανομής φυσικού αερίου για νοικοκυριά και εμπορικές επιχειρήσεις στα δίκτυά της κατά 35,4% το 2027. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση από 19,86 σε 26,89 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ένα ποσό που αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τους καταναλωτές.

Οι προτάσεις της εταιρείας προβλέπουν ότι έως το 2030, η μέση χρέωση θα φτάσει τα 28,65 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή θα σημειώσει μια συνολική αύξηση της τάξης του 44,2% σε σχέση με το 2026. Η χρέωση διανομής αποτελεί ένα μέρος του λογαριασμού που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές για τη χρήση του δικτύου φυσικού αερίου.

Σφοδρές αντιδράσεις από φορείς και οργανώσεις

Οι προτεινόμενες αυξήσεις έχουν προκαλέσει σφοδρά πυρά από ένα ευρύ φάσμα φορέων. Μεταξύ αυτών που εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους είναι η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΝΕΚ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας και ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ).

Παράλληλα, καταναλωτικές οργανώσεις όπως η ΕΚΠΟΙΖΩ και το ΙΝΚΑ, καθώς και ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας, βρίσκονται «στα κάγκελα» με τις απαιτήσεις της Enaon. Όλοι οι παραπάνω φορείς τονίζουν τον εξωπραγματικό χαρακτήρα των αυξήσεων, ειδικά σε μια περίοδο που οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η ειδική περίπτωση της Θεσσαλίας

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι προτεινόμενες αυξήσεις για την περιφέρεια της Θεσσαλίας, η οποία αναμένεται να πληγεί περισσότερο από τις νέες χρεώσεις. Για τα νοικοκυριά και τις εμπορικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, η απαίτηση για αυξήσεις ανέρχεται στο 24,79%, με τη χρέωση να διαμορφώνεται από 15,08 σε 18,82 ευρώ ανά 1.000 κιλοβατώρες.

Η συγκεκριμένη περιφέρεια της χώρας δεν έχει ακόμα συνέλθει πλήρως από την τρομακτική καταστροφή που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες «Daniel» και «Ιανός». Οι νέες επιβαρύνσεις έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Ενστάσεις για επενδυτικό πρόγραμμα και δομή χρεώσεων

Πέρα από τις ίδιες τις αυξήσεις, σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται και για το επενδυτικό πρόγραμμα της Enaon. Καταναλωτικές οργανώσεις κάνουν λόγο για σπατάλη χρημάτων, τα οποία θα πληρώσουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, για τη δημιουργία «άχρηστων υποδομών».

Αυτή η κριτική βασίζεται στην εκτίμηση ότι η χρήση του φυσικού αερίου βρίσκεται σε αποδρομή, καθιστώντας αμφίβολη την αναγκαιότητα τέτοιων επενδύσεων. Επιπλέον, η εταιρεία εισηγείται την αύξηση της βαρύτητας της χρέωσης δυναμικότητας από 20% σε 30%, κάτι που σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος του κόστους θα υπολογίζεται με βάση τη δυνατότητα της παροχής και μικρότερο με βάση την πραγματική κατανάλωση.

Το ευρύτερο ενεργειακό πλαίσιο

Το οξύμωρο της απαίτησης για υπέρογκες αυξήσεις γίνεται ακόμα πιο έντονο, καθώς οι τιμές της ενέργειας παραμένουν στα ύψη, επιβαρύνοντας ήδη νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη οδεύει προς την οριστική απομάκρυνση από το φυσικό αέριο, αναζητώντας εναλλακτικές και πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας.

Αυτό το ευρύτερο ενεργειακό πλαίσιο ενισχύει την κριτική των φορέων, οι οποίοι θεωρούν ότι οι προτάσεις της Enaon δεν συνάδουν με τις τρέχουσες ενεργειακές τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki