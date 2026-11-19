Η δεύτερη εκπαιδευτική δράση του «βλέπΩ διαφΟρετικά» για τον αυτισμό και τη συμπερίληψη στην εργασία ολοκληρώθηκε

Με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο, ολοκληρώθηκε η δεύτερη εκπαιδευτική δράση της κοινωνικής πρωτοβουλίας «βλέπΩ διαφΟρετικά». Η δράση, με τίτλο «Από την κατανόηση του αυτισμού στη συμπεριληπτική απασχόληση», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στο Training HUB, συγκεντρώνοντας εργοδότες, στελέχη και επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού.

Εκπαίδευση για την προσβασιμότητα στην εργασία

Η εκπαιδευτική αυτή δράση εστίασε στα εμπόδια που συναντούν τα αυτιστικά άτομα κατά την επαγγελματική τους πορεία. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος για όλους.

Βασικός στόχος της εκπαίδευσης ήταν η σύνδεση της θεωρητικής γνώσης γύρω από τον αυτισμό με τις πραγματικές και πρακτικές ανάγκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας. Η διοργάνωση της δράσης έγινε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Training HUB, με την ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Ι.Κ.Ε. να έχει τον ρόλο του Επιστημονικού Συνεργάτη.

Οι εισηγητές και το μήνυμα της ισότιμης πρόσβασης

Την εκπαίδευση ανέλαβαν δύο έμπειρες επαγγελματίες στον χώρο. Πρόκειται για την κυρία Μαρία Ηλιοπούλου, ψυχολόγο και ψυχοπαιδαγωγό, η οποία είναι ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Ι.Κ.Ε., καθώς και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συλλόγου για το Σύνδρομο Asperger. Μαζί της ήταν η κυρία Άννα Παρίση, ψυχολόγος και μέντορας του προγράμματος JobsLink.

Μέσα από τη θεματολογία της δράσης, αναδείχθηκε μια κεντρική διάσταση της συμπεριληπτικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, τονίστηκε ότι η ισότιμη πρόσβαση στην εργασία δεν περιορίζεται μόνο στην πρόσληψη ενός ατόμου. Αντιθέτως, προϋποθέτει τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθήκες συνεργασίας, αποτελεσματικής επικοινωνίας και δυνατότητας επαγγελματικής εξέλιξης για όλους τους εργαζομένους.

Επόμενη δράση: Ημέρα Διαλόγου και Δράσης

Η κοινωνική πρωτοβουλία «βλέπΩ διαφΟρετικά» του εκπαιδευτικού οργανισμού Training HUB κορυφώνεται με την προσεχή Ημέρα Διαλόγου και Δράσης. Η εκδήλωση φέρει τον τίτλο «Αυτισμός και Συμπερίληψη στη Δημιουργική Βιομηχανία» και έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Η Ημέρα Διαλόγου και Δράσης θα πραγματοποιηθεί στον Συνεδριακό χώρο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, ξεκινώντας από τις 14:00. Στην εκδήλωση αναμένεται να συναντηθούν εκπρόσωποι από τον χώρο της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της δημιουργικής βιομηχανίας, καθώς και της αγοράς εργασίας. Ο στόχος είναι η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και προτάσεων που μπορούν να ενισχύσουν τη συμπερίληψη στην πράξη.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.vlepodiaforetika.gr/event-details/emera-dialogou-kai-drases.

Στρατηγικές συνεργασίες και υποστήριξη της πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία «βλέπΩ διαφΟρετικά» έχει εξασφαλίσει σημαντικές συνεργασίες και υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεών της. Ως Στρατηγικός Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας λειτουργεί το ΕΚΚΟΜΕΔ, προσφέροντας την απαραίτητη στήριξη για την επίτευξη των στόχων της.

Επιπλέον, Συνεργαζόμενος Φορέας της πρωτοβουλίας είναι ο Ιππόκαμπος ΑμεΑ, ενισχύοντας το έργο της στον τομέα της συμπερίληψης. Τα τηλεοπτικά σποτ που προωθούν τις δράσεις του «βλέπΩ διαφΟρετικά» προβάλλονται από τους χορηγούς επικοινωνίας ALTER EGO MEDIA και ONE Channel.

Για όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το σύνολο των δράσεων και τους σκοπούς της πρωτοβουλίας «βλέπΩ διαφΟρετικά», μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση www.vlepodiaforetika.gr.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Training HUB

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Training HUB, ο οποίος διοργάνωσε τη δεύτερη εκπαιδευτική δράση και αποτελεί την ομπρέλα της πρωτοβουλίας «βλέπΩ διαφΟρετικά», έχει εξειδίκευση στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων. Η δραστηριότητά του επικεντρώνεται στον χώρο των Media και της επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ο οργανισμός λειτουργεί δύο εξειδικευμένες σχολές. Πρόκειται για τις σχολές δημοσιογραφίας NEW MEDIA STUDIES και αθλητικής δημοσιογραφίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ, προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης σε αυτούς τους τομείς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta