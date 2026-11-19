Η Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το ελληνικό success story της αγοράς εργασίας στην Ουάσιγκτον

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, βρέθηκε στην Ουάσιγκτον το διήμερο 17 και 18 Νοεμβρίου, συμμετέχοντας σε σειρά εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε το ελληνικό success story στον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας, εστιάζοντας στην αύξηση της απασχόλησης. Η κ. Κεραμέως παρουσίασε επίσης τις ευκαιρίες που αναδύονται από τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και του δημογραφικού.

Διεθνές συνέδριο με κορυφαίους οργανισμούς

Η Νίκη Κεραμέως συμμετείχε σε ένα διεθνές συνέδριο για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Peterson Institute for International Economics, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το συνέδριο, με τίτλο «Αγορές Εργασίας και Διαρθρωτικός Μετασχηματισμός σε Εποχές Αλλαγών: Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημογραφικές Αλλαγές», συγκέντρωσε σημαντικούς οικονομολόγους, ακαδημαϊκούς, επικεφαλής διεθνών οργανισμών και χαράκτες οικονομικής πολιτικής.

Το αντικείμενο των συζητήσεων αφορούσε τις τεκτονικές αλλαγές που επιφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και οι δημογραφικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Η παρουσία της Ελληνίδας υπουργού σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε τη σημασία των ελληνικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της εργασίας.

Η μοναδική εν ενεργεία υπουργός στο πάνελ

Ιδιαίτερης μνείας χρήζει το γεγονός ότι η Νίκη Κεραμέως ήταν η μοναδική εν ενεργεία υπουργός μεταξύ των ομιλητών του συνεδρίου. Συμμετείχε σε πάνελ υψηλού συμβολισμού, το οποίο επικεντρώθηκε στη χάραξη πολιτικής στην εργασία την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συνομιλητές της στο πάνελ ήταν ο Jason Furman, καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Harvard και ερευνητής του Peterson Institute, καθώς και η Signe Krogstrup, μέλος της διοίκησης της Κεντρικής Τράπεζας της Δανίας. Τη συζήτηση συντόνισε η Manuela Francisco, Γενική Διευθύντρια Δημοσιονομικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το επιτυχημένο μεταρρυθμιστικό μοντέλο της Ελλάδας

Στο κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επεσήμανε ότι η μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί παράλληλη επένδυση αφενός στην τεχνολογία, αλλά αφετέρου και κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό. Παρουσίασε το επιτυχημένο μεταρρυθμιστικό μοντέλο της Ελλάδας, αναδεικνύοντας ένα συνεκτικό πλέγμα στρατηγικά σχεδιασμένων πολιτικών.

Αυτές οι πολιτικές οδήγησαν σε δραστική μείωση της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας. Η κ. Κεραμέως τόνισε την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων, τα οποία συνέβαλαν στον μετασχηματισμό του εργασιακού τοπίου.

Στοχευμένες πολιτικές και ψηφιακές δεξιότητες

Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόστηκαν. Αναφέρθηκε στα εκτεταμένα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης, με αιχμή του δόρατος τις ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Επιπλέον, η κ. Κεραμέως ανέδειξε την εμβληματική μεταρρύθμιση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Αυτή η μεταρρύθμιση, όπως εξήγησε, ενισχύει τη διαφάνεια στις εργασιακές σχέσεις, προστατεύει τους εργαζομένους και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, διασφαλίζοντας ένα πιο δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit