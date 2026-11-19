Στις 30 Νοεμβρίου έχει οριστεί η ημερομηνία καταβολής της ετήσιας επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε επίσημα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Η πληρωμή αφορά ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας, αριθμός αυξημένος κατά 70.000 σε σχέση με πέρυσι, και το ποσό μπορεί να ανέλθει έως και τα 800 ευρώ, καλύπτοντας τη δαπάνη του ενοικίου. Επιπλέον, προβλέπονται πρόσθετα ποσά για οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει και για όσους επιβαρύνονται με φοιτητική στέγη.

Ημερομηνία καταβολής και επίσημη ανακοίνωση

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, γνωστοποίησε την ακριβή ημερομηνία καταβολής της επιστροφής ενοικίου, η οποία έχει οριστεί για την 30η Νοεμβρίου. Η σημαντική αυτή ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το πρωί της Πέμπτης. Με αυτή τη δήλωση, η υπουργός επιβεβαίωσε τις προσδοκίες των δικαιούχων που ανέμεναν την πληρωμή του επιδόματος στα τέλη του μήνα, προσφέροντας σαφήνεια σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε με σαφήνεια ότι «τέλος του μήνα… 30 Νοεμβρίου έρχεται η επιστροφή ενοικίου σε 1 εκατ. συμπολίτες μας». Η καταβολή αυτής της ετήσιας ενίσχυσης αποτελεί μια σημαντική στήριξη για χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα, τα οποία αντιμετωπίζουν το κόστος της στέγασης. Η επιστροφή ενοικίου αναμένεται να συμβάλει στην ελάφρυνση των οικονομικών βαρών για ένα ευρύ φάσμα πολιτών.

Το ύψος της επιστροφής και οι δικαιούχοι

Το επίδομα της επιστροφής ενοικίου πρόκειται να καταβληθεί σε περίπου ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των δικαιούχων παρουσιάζει αύξηση, καθώς είναι 70.000 περισσότεροι σε σύγκριση με την αντίστοιχη πληρωμή της προηγούμενης χρονιάς. Αυτή η διεύρυνση του κύκλου των ωφελούμενων αντικατοπτρίζει ενδεχομένως την ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη στον τομέα της στέγασης.

Όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης, η επιστροφή ενοικίου μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ. Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της ετήσιας δαπάνης που έχουν οι δικαιούχοι για την κύρια κατοικία τους. Η υπουργός διευκρίνισε ότι το ανώτατο όριο των 800 ευρώ αντιστοιχεί στο πραγματικό ύψος του ενοικίου που καταβάλλεται από τους δικαιούχους, διασφαλίζοντας ότι η ενίσχυση είναι ανάλογη με την πραγματική επιβάρυνση.

Πρόσθετα ποσά για παιδιά και διευκρινίσεις στον υπολογισμό

Πέρα από το βασικό ποσό της επιστροφής ενοικίου για την κύρια κατοικία, προβλέπεται και πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα. Συγκεκριμένα, το ποσό της επιστροφής αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί που ανήκει στην οικογένεια και θεωρείται προστατευόμενο μέλος.

Ωστόσο, η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου παρείχε μια σημαντική διευκρίνιση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του τελικού ποσού. Επεσήμανε ότι «Εάν το ενοίκιο κάποιου είναι 400 ευρώ και έχει 2 παιδιά τότε δεν θα πάρει 500 ευρώ αλλά τα 400 ευρώ που είναι το ενοίκιο». Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ποσό της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον 50 ευρώ ανά παιδί, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το πραγματικό μηνιαίο κόστος του ενοικίου που καταβάλλει ο δικαιούχος. Ουσιαστικά, το επίδομα καλύπτει το ενοίκιο μέχρι το ανώτατο όριο των 800 ευρώ, με την προσθήκη των 50 ευρώ ανά παιδί να ισχύει εφόσον το άθροισμα δεν ξεπερνά το πραγματικό ενοίκιο.

Ειδική πρόβλεψη για φοιτητική στέγη

Μια ιδιαίτερη πρόβλεψη του μέτρου αφορά τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται ταυτόχρονα με το κόστος της κύριας κατοικίας τους και με τη δαπάνη για τη φοιτητική στέγη των παιδιών τους. Για αυτές τις περιπτώσεις, το συνολικό οικονομικό όφελος από την επιστροφή ενοικίου μπορεί να είναι σημαντικά αυξημένο, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να αγγίξει ή ακόμα και να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ.

Ειδικότερα, για τα νοικοκυριά που πληρούν τις προϋποθέσεις και δικαιούνται επιστροφή τόσο για την κύρια κατοικία τους όσο και για τη φοιτητική στέγη, το συνολικό ποσό της επιστροφής από τη δαπάνη του ενοικίου μπορεί να φτάσει τα 1.600 ευρώ. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για την καταβολή αυτού του αυξημένου ποσού, θα πρέπει να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από τους αρμόδιους φορείς, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή του μέτρου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Newsit