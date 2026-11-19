Η Cenergy Holdings δημοσιοποίησε την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2026 τα ενοποιημένα οικονομικά της στοιχεία για το εννεάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και για το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα, τα κέρδη της εταιρείας κατά το εννεάμηνο εμφάνισαν σημαντική αύξηση, φτάνοντας το 26%.

Οι επιδόσεις αυτές αντικατοπτρίζουν μια περίοδο εντατικής δραστηριότητας και επιτυχημένης διαχείρισης, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το αποτύπωμά της στους τομείς των καλωδίων και των σωλήνων χάλυβα.

Ισχυρή ανάπτυξη στο εννεάμηνο του 2026

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2026, οι πωλήσεις της Cenergy Holdings κατέγραψαν αύξηση 15% σε ετήσια βάση, φτάνοντας συνολικά τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η ανοδική πορεία οφείλεται κυρίως στα συνεχή έργα που εξασφάλισαν την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και στους δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, δηλαδή τα καλώδια και τους σωλήνες χάλυβα.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 21%, φτάνοντας τα 316 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σε 17,7% από 16,9% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται σε ένα ευνοϊκό μείγμα έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των καλωδίων.

Τα καθαρά κέρδη της Cenergy Holdings ενισχύθηκαν σημαντικά, διαμορφώνοντας ένα ποσό 186 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 26% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,88 ευρώ, υπογραμμίζοντας την κερδοφορία της εταιρείας.

Επιδόσεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026

Ειδικότερα για το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 20% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 630 εκατομμύρια ευρώ. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 12%, διαμορφούμενο στα 101 εκατομμύρια ευρώ.

Το περιθώριο EBITDA του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκε στο 16%. Αυτό το ποσοστό αντανακλά την συνεχιζόμενη εξομάλυνση του μείγματος πωλήσεων και του χρονισμού εκτέλεσης των έργων. Παρόλο που ήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με το ιστορικά υψηλό επίπεδο του πρώτου τριμήνου, που ήταν 19,7%, η εταιρεία χαρακτηρίζει το επίπεδο αυτό ως ικανοποιητικό.

Ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία των οικονομικών στοιχείων είναι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της Cenergy Holdings, το οποίο ανήλθε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, το υπόλοιπο αυτό έφτασε τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, καθώς τρεις μήνες νωρίτερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ήταν περίπου 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, καταγράφεται αύξηση άνω του 50% έναντι των 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2025, γεγονός που σηματοδοτεί μια ισχυρή μελλοντική πορεία για την εταιρεία.

Αναπροσαρμογή εκτίμησης και μείωση χρηματοοικονομικού κόστους

Η Cenergy Holdings προχώρησε επίσης σε αναπροσαρμογή της εκτίμησής της για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το σύνολο του έτους 2026. Η νέα εκτίμηση κυμαίνεται μεταξύ 415-430 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένη από την προηγούμενη πρόβλεψη που ήταν 390-420 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για το εννεάμηνο, αυτό μειώθηκε κατά 3,3 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 36,2 εκατομμύρια ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αντιστάθμιση της αύξησης του κόστους τόκων από τη μείωση των συναλλαγματικών ζημιών.

Σημαντικές αναθέσεις και πιστοποιήσεις

Στις σημαντικές αναθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους περιλαμβάνεται η ανακοίνωση, τον Ιούλιο, από την Hellenic Cables. Η εταιρεία ανακοίνωσε την πιστοποίηση των καλωδιακών συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) 525 kV με μόνωση XLPE.

Τα συστήματα αυτά είναι σχεδιασμένα τόσο για υποβρύχιες όσο και για υπόγειες εφαρμογές, με τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας σε θερμοκρασία 80°C, γεγονός που υπογραμμίζει την τεχνολογική της εξειδίκευση και την ικανότητά της να αναλαμβάνει απαιτητικά έργα.

Με πληροφορίες από: Newsit