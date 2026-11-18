Ο ελληνικός τουρισμός πολυτελείας ενισχύει την παρουσία του στην αμερικανική αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή αγοραστική δύναμη και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Στόχος είναι η προσέλκυση επισκεπτών με υψηλότερη δαπάνη και η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Νέα Υόρκη αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό, φιλοξενώντας δύο στοχευμένες εκδηλώσεις που έφεραν σε άμεση επαφή ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις και προορισμούς με επαγγελματίες του αμερικανικού τουριστικού κλάδου.

Στοχευμένες εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη

Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 11 Νοεμβρίου, σε δύο κομβικά σημεία: στο Μανχάταν και στο Λονγκ Άιλαντ. Διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του «Greek Luxury Tourism Roadshow» από την Tourism Media & Events, με τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού επαγγελματιών του τουρισμού. Συγκεκριμένα, 121 τουριστικοί πράκτορες από τις Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν μέρος στις συναντήσεις, γεγονός που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον της αμερικανικής αγοράς για το ελληνικό προϊόν πολυτελείας.

Βασικός πυλώνας των δύο αυτών εκδηλώσεων ήταν οι κατ’ ιδίαν επαγγελματικές συναντήσεις. Εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και προορισμών είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας με αμερικανικά τουριστικά γραφεία. Αυτές οι συναντήσεις αποσκοπούσαν στη δημιουργία νέων εμπορικών διαύλων και στην ανάπτυξη συνεργασιών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας ελληνικών προορισμών στα ταξιδιωτικά προγράμματα που προσφέρονται στην αμερικανική αγορά.

Επένδυση στον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών

Ο ελληνικός τουρισμός επενδύει στην ενίσχυση της θέσης του στον διεθνή ανταγωνισμό, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες φιλοξενίας και διαφοροποιημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού υψηλών προδιαγραφών. Αυτός ο τύπος τουρισμού συνδυάζει την πολυτελή διαμονή με τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τους επισκέπτες.

Πρόκειται για μια αγορά που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες αύξησης των εσόδων ανά επισκέπτη. Αυτό το στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού, καθώς συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση ποιοτικών επισκεπτών. Η χώρα επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους Αμερικανούς επαγγελματίες του τουρισμού.

Προβολή ελληνικών προορισμών

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, τιμώμενος προορισμός της διοργάνωσης ήταν η Κρήτη. Το νησί επιδιώκει να αξιοποιήσει τη διεθνή αναγνωρισιμότητά του για να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του στον τουρισμό πολυτελείας. Η Κρήτη παρουσίασε τις δυνατότητές της να προσφέρει εμπειρίες υψηλού επιπέδου στους επισκέπτες της, συνδυάζοντας την πλούσια ιστορία με τις σύγχρονες υποδομές.

Στις παρουσιάσεις συμμετείχαν επίσης οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, με τη Γενική Διευθύντρια, Δρ. Κυριακή Ουδατζή. Ο Δήμος Ρεθύμνης ήταν επίσης παρών, προβάλλοντας τις δυνατότητές των περιοχών τους για την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερων εισοδημάτων. Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των Επιμελητηρίων Ηρακλείου και Χανίων, με στόχο τη σύνδεση της τουριστικής προβολής με την τοπική επιχειρηματικότητα και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων.

Επίσημες παρουσίες και συνεργασίες

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της διπλωματίας και του τουρισμού. Μεταξύ αυτών ήταν η επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Νέας Υόρκης, κυρία Ευτυχία Ξυδιά, και η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, κυρία Ιφιγένεια Καναρά. Η παρουσία τους υπογράμμισε τη στήριξη των ελληνικών αρχών στην προσπάθεια ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος.

Επίσης, παρών ήταν ο Διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, κύριος Κωνσταντίνος Χαροκόπος. Η συμμετοχή όλων αυτών των φορέων και προσώπων αποδεικνύει τη συλλογική προσπάθεια για την ενδυνάμωση των δεσμών με την αμερικανική αγορά και την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουρισμού πολυτελείας σε ένα κοινό που αναζητά υψηλής ποιότητας ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki