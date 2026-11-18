Από σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη Β΄ πρόσκληση του προγράμματος χορήγησης vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Η νέα πρόσκληση φέρνει σημαντικές αλλαγές, καθώς η αξία των vouchers αυξάνεται κατά 10%, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι τροποποιήσεις αφορούν τόσο την πλήρη όσο και τη μειωμένη ενίσχυση, με τα εισοδηματικά όρια να διευρύνονται κατά 2.000 ευρώ. Επιπλέον, καταργείται το εισοδηματικό κριτήριο για τις τρίτεκνες οικογένειες που επιθυμούν να λάβουν voucher μειωμένης αξίας.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων και βασικές αλλαγές

Οι ενδιαφερόμενες οικογένειες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε οικογένειες οι οποίες δεν είχαν λάβει voucher κατά την Α΄ πρόσκληση του προγράμματος.

Οι βασικές αλλαγές που εισάγονται με τη Β΄ πρόσκληση περιλαμβάνουν την αύξηση της αξίας των vouchers κατά 10% σε όλες τις κατηγορίες ενίσχυσης. Παράλληλα, τα εισοδηματικά όρια για την ένταξη στο πρόγραμμα έχουν διευρυνθεί κατά 2.000 ευρώ, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να επωφεληθούν.

Η αύξηση στην αξία των vouchers

Η αύξηση κατά 10% αφορά όλες τις κατηγορίες ενίσχυσης που προβλέπονται στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, το voucher για βρεφική θέση που περιλαμβάνει και σίτιση, αυξάνεται από τα 3.239 ευρώ στα 3.563 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τη νηπιακή θέση με σίτιση, η αξία του voucher διαμορφώνεται από τα 2.612 ευρώ στα 2.873 ευρώ. Επιπλέον, το voucher μειωμένης αξίας παρουσιάζει και αυτό αύξηση, ανεβαίνοντας από τα 2.178 ευρώ στα 2.396 ευρώ, ενισχύοντας έτσι την οικονομική στήριξη των οικογενειών.

Αυτόματες προσαρμογές και διευκολύνσεις

Μία σημαντική ρύθμιση είναι ότι η αναπροσαρμογή στην αξία των vouchers εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες που έχουν ήδη λάβει voucher δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση για να επωφεληθούν από την αύξηση.

Επιπρόσθετα, τα vouchers μειωμένης αξίας μετατρέπονται αυτόματα σε vouchers πλήρους αξίας, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι οικογένειες πληρούν πλέον τα νέα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί. Αυτή η διαδικασία απλοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει τη γραφειοκρατία για τους πολίτες.

Νέα εισοδηματικά κριτήρια για πλήρη ενίσχυση

Με βάση τις πρόσφατες ρυθμίσεις, τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας έχουν αναπροσαρμοστεί. Συγκεκριμένα, για οικογένειες με έως δύο παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ. Για τις τρίτεκνες οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 32.000 ευρώ.

Για οικογένειες με τέσσερα παιδιά, το όριο καθορίζεται στις 35.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά, το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 38.000 ευρώ. Αυτές οι αλλαγές στοχεύουν στην κάλυψη μεγαλύτερου αριθμού οικογενειών.

Ειδικές ρυθμίσεις για μειωμένη ενίσχυση και πολύτεκνους

Όσον αφορά τα vouchers μειωμένης αξίας, το εισοδηματικό όριο για οικογένειες με έως δύο παιδιά αυξάνεται στις 37.000 ευρώ. Μία ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή αφορά τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Πλέον, αυτές οι οικογένειες μπορούν να λάβουν voucher μειωμένης αξίας χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του προγράμματος. Η ρύθμιση αυτή επεκτείνει στις τρίτεκνες οικογένειες την απαλλαγή από τα εισοδηματικά κριτήρια, η οποία είχε ήδη εφαρμοστεί για τις πολύτεκνες οικογένειες, προσφέροντας επιπλέον στήριξη σε αυτές τις κατηγορίες.

Με πληροφορίες από: Enikos