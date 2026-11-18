Σημαντικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην αγορά του φυσικού αερίου η πρόταση της ΕΝΑΟΝ EDA, ως διαχειρίστριας του δικτύου διανομής, για αυξήσεις στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Η σχετική διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ έχει ολοκληρωθεί, με την Αρχή να αναμένεται να δημοσιεύσει την τελική της απόφαση. Παράλληλα, η ισπανική τράπεζα Santander προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ ο όμιλος Allwyn ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματά του, με προβλέψεις για διψήφια άνοδο στα μεγέθη του.

Αντιδράσεις στην αγορά φυσικού αερίου για τις αυξήσεις χρεώσεων

Η αγορά του φυσικού αερίου αντέδρασε σύσσωμη στις προτεινόμενες σημαντικές αυξήσεις των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Οι αυξήσεις αυτές εισηγήθηκαν από την ΕΝΑΟΝ EDA, η οποία λειτουργεί ως διαχειρίστρια του δικτύου διανομής. Η διαδικασία διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το συγκεκριμένο θέμα έχει πλέον ολοκληρωθεί, και αναμένεται η δημοσίευση της τελικής απόφασης από την Αρχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση της ΖΕΝΙΘ, μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών προμήθειας φυσικού αερίου στην αγορά. Η ΖΕΝΙΘ υποστηρίζει ότι αυτή την περίοδο η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με ανταγωνιστική πίεση. Αυτή η πίεση προέρχεται από τον εξηλεκτρισμό της θέρμανσης, την αυξανόμενη διάδοση των αντλιών θερμότητας, καθώς και την υψηλή τιμή του ευρωπαϊκού συμβολαίου αερίου TTF. Η εταιρεία εκφράζει την ανησυχία ότι μια περαιτέρω αύξηση των χρεώσεων θα επηρεάσει αρνητικά τους νέους πελάτες, αλλά και όσους έχουν χαμηλή κατανάλωση.

Κατά συνέπεια, η ΖΕΝΙΘ επισημαίνει τον κίνδυνο απώλειας πελατών. Οι εν λόγω πελάτες ενδέχεται να επιλέξουν τον ηλεκτρισμό για την κάλυψη των αναγκών τους, προκειμένου να αποφύγουν τις αυξημένες χρεώσεις στο φυσικό αέριο.

Ανοδική αναθεώρηση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τη Santander

Η ισπανική τράπεζα Santander προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανεβάζοντάς την στα 64 ευρώ από τα προηγούμενα 62 ευρώ. Παράλληλα, η τράπεζα διατήρησε τη σύσταση «Outperform» για τη μετοχή. Το νέο επίπεδο τιμής-στόχου υποδηλώνει ένα περιθώριο ανόδου που υπερβαίνει το 50%.

Η Santander αποδίδει την υποχώρηση της τιμής της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τους τελευταίους δυόμιση μήνες σε τεχνικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, αναφέρει τις ρευστοποιήσεις κερδών που ακολούθησαν ένα προηγούμενο ράλι, καθώς και τις εκροές παθητικών κεφαλαίων. Οι εκροές αυτές συνέβησαν μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά από τους δείκτες FTSE Russell και STOXX.

Οι εκτιμήσεις της τράπεζας για τα καθαρά κέρδη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναθεωρήθηκαν ανοδικά. Για το έτος 2026, τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να ανέλθουν στα 190 εκατ. ευρώ, από 156 εκατ. που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Για το 2027, οι προβλέψεις ανεβαίνουν στα 211 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2028 εκτιμώνται στα 257 εκατ. ευρώ. Αυτές οι προβλέψεις είναι 20% υψηλότερες για το 2026, 11% για το 2027 και 13% για το 2028, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση της αγοράς.

Η θετική αυτή προοπτική της Santander βασίζεται σε διάφορους παράγοντες. Η τράπεζα στηρίζεται στη μεγαλύτερη κερδοφορία που αναμένεται από τον τομέα των κατασκευών, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που αγγίζει τα 9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, συνυπολογίζονται τα υψηλότερα έσοδα από διόδια, τα οποία συνδέονται άμεσα με τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τη Santander, η χρηματοδότηση δεν αποτελεί εμπόδιο για την εταιρεία, ειδικά μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου και την έκδοση ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Σήμερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του εννεάμηνου.

Διψήφια άνοδος μεγεθών για την Allwyn

Ο όμιλος Allwyn συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των μεγάλων ομίλων που ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους σήμερα. Η Optima προβλέπει σημαντική άνοδο στα μεγέθη του ομίλου. Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα αναμένονται να φτάσουν τα 1,283 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 25,4%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) εκτιμώνται στα 377 εκατ. ευρώ, με άνοδο 25,3%.

Η σημαντική αυτή αύξηση στα έσοδα αποδίδεται κυρίως στη δραστηριότητα του ομίλου στη Βόρεια Αμερική. Εκεί, τα έσοδα εκτιμώνται να ανέλθουν στα 303 εκατ. ευρώ, από 55 εκατ. ευρώ που ήταν προηγουμένως. Αυτή η εντυπωσιακή άνοδος οφείεται στην ενοποίηση του PrizePicks, μιας πλατφόρμας ψηφιακού στοιχήματος φαντασίας που λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο όμιλος Allwyn απέκτησε το 62,3% του PrizePicks τον Ιανουάριο.

Με πληροφορίες από: Newsit