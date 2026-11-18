Πάνω από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, που ανήκουν σε έξι συγκεκριμένες κατηγορίες, αναμένεται να επωφεληθούν από απαλλαγές και εκπτώσεις στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ το 2027. Οι αλλαγές αυτές στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, τίθενται σε εφαρμογή ως μέρος των παρεμβάσεων για την ενίσχυση των νοικοκυριών.

Οι ελαφρύνσεις αυτές στοχεύουν σε ευάλωτα νοικοκυριά, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, άτομα με αναπηρία, καθώς και κατοίκους μικρών ακριτικών νησιών. Επίσης, περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, αλλά και όσοι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι τέτοιων κινδύνων.

Αυξημένος ΕΝΦΙΑ για νέες περιουσίες

Την επόμενη χρονιά, αυξημένο ΕΝΦΙΑ θα κληθούν να καταβάλλουν ουσιαστικά μόνο εκείνοι οι ιδιοκτήτες που, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, απέκτησαν επιπλέον ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Η απόκτηση αυτή μπορεί να έχει γίνει με οποιαδήποτε αιτία, όπως αγορά, δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά.

Η αύξηση του ΕΝΦΙΑ αφορά περιπτώσεις όπου αυξήθηκε η συνολική αντικειμενική αξία της περιουσίας τους. Το μέγεθος της απαλλαγής ή της έκπτωσης, για τους δικαιούχους, διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Απαλλαγή για κατοίκους μικρών οικισμών

Περισσότεροι από 650.000 ιδιοκτήτες αναμένεται να μην πληρώσουν ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους το 2027, χάρη στη διεύρυνση του πληθυσμιακού ορίου. Το όριο αυτό επεκτείνεται στους 2.000 κατοίκους, από τους 1.500 που ίσχυε προηγουμένως.

Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το πληθυσμιακό όριο φτάνει τους 2.200 κατοίκους.

Με αυτή τη διεύρυνση, προστίθενται 131 οικισμοί και περίπου 62.000 φορολογούμενοι στους δικαιούχους. Συνολικά, το μέτρο καλύπτει 12.855 οικισμούς, με ένα ετήσιο δημοσιονομικό κόστος που ανέρχεται στα 86 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 8 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στην επέκταση του μέτρου.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, αποκλειστικά για τα δικαιώματά τους επί της κύριας κατοικίας στους συγκεκριμένους οικισμούς. Ο πληθυσμός των οικισμών προσδιορίζεται βάσει της τελευταίας απογραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή είναι η φορολογητέα αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Εάν η αξία ξεπερνά αυτό το όριο, δεν παρέχεται απαλλαγή.

Ελαφρύνσεις για ακριτικά νησιά

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται και για φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων. Αυτή η πρόβλεψη αφορά συγκεκριμένα νησιά.

Στα νησιά αυτά περιλαμβάνονται εκείνα των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω. Επιπλέον, καλύπτονται και οι προβλεπόμενες περιοχές της Γαύδου και των Διαποντίων Νήσων. Η απαλλαγή αυτή αφορά την κύρια κατοικία των δικαιούχων.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων

Οι ανακοινωθείσες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ επηρεάζουν συνολικά έξι κατηγορίες ιδιοκτητών ακινήτων. Πέρα από τους κατοίκους μικρών οικισμών και των μικρών ακριτικών νησιών, τα μέτρα ελάφρυνσης επεκτείνονται και σε άλλες ομάδες πολιτών.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες περιλαμβάνονται τα ευάλωτα νοικοκυριά, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, καθώς και τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, δικαιούχοι των μέτρων αυτών είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, αλλά και όσοι έχουν προβεί σε ασφάλιση των κατοικιών τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Με πληροφορίες από: Enikos