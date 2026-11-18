Μειώσεις τιμών που θα φτάνουν έως και το 25% σε περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων έρχονται στα σούπερ μάρκετ ενόψει των Χριστουγέννων, στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «Γιορτές για Όλους». Οι εκπτώσεις θα αφορούν συνολικά 25 κατηγορίες προϊόντων, από βασικά τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης μέχρι είδη που πρωταγωνιστούν στο γιορτινό τραπέζι.

Την πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, διευκρινίζοντας ότι οι μειωμένες τιμές θα ισχύσουν από τις 18 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με στόχο να περιοριστεί το κόστος των αγορών για τα νοικοκυριά κατά την εορταστική περίοδο.

Η νέα πρωτοβουλία «Γιορτές για Όλους»

Η νέα πρωτοβουλία, με την ονομασία «Γιορτές για Όλους», φέρνει σημαντικές μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, με στόχο να ελαφρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό των νοικοκυριών κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Την πρωτοβουλία αυτή ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την εφαρμογή της.

Οι μειώσεις τιμών θα φτάνουν έως και το 25% και θα εφαρμοστούν σε έναν μεγάλο αριθμό προϊόντων, συγκεκριμένα σε περισσότερους από 300 κωδικούς. Αυτοί οι κωδικοί ανήκουν σε 25 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των καταναλωτών.

Το χρονοδιάγραμμα των εκπτώσεων

Οι μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γιορτές για Όλους» θα τεθούν σε ισχύ για δύο εβδομάδες. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου του έτους 2026.

Ο βασικός στόχος αυτής της χρονικής διάρκειας είναι να προσφερθεί ουσιαστική στήριξη στα νοικοκυριά, περιορίζοντας το κόστος των αγορών τους ακριβώς την περίοδο που η ζήτηση για τρόφιμα και άλλα είδη είναι αυξημένη λόγω των εορτών.

Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται στη λίστα

Η εορταστική λίστα των προϊόντων που θα διατεθούν σε χαμηλότερες τιμές είναι εκτενής, περιλαμβάνοντας περισσότερους από 300 κωδικούς. Αυτή η ποικιλία έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Οι εκπτώσεις θα αφορούν συνολικά 25 κατηγορίες προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στα τρόφιμα και στα είδη που παραδοσιακά παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση τις ημέρες των γιορτών. Η λίστα περιλαμβάνει τόσο βασικά τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης όσο και είδη που πρωταγωνιστούν στο γιορτινό τραπέζι.

Εξαιρέσεις και ειδικές διευκρινίσεις

Ενώ οι μειώσεις τιμών θα φτάνουν έως το 25% σε αρκετά από τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, υπάρχουν και συγκεκριμένες διευκρινίσεις από τον υφυπουργό Ανάπτυξης. Αυτές αφορούν ορισμένες κατηγορίες προϊόντων όπου τα ποσοστά των εκπτώσεων θα είναι διαφορετικά.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανάκη, στο κρέας και στα γλυκά τα ποσοστά των εκπτώσεων θα είναι μικρότερα από το ανώτατο όριο του 25%. Αυτή η διαφοροποίηση λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των κατηγοριών προϊόντων.

Κάλεσμα για στήριξη της πρωτοβουλίας

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απηύθυνε κάλεσμα προς τις επιχειρήσεις του κλάδου να στηρίξουν ενεργά την πρωτοβουλία «Γιορτές για Όλους». Η συμμετοχή των επιχειρήσεων κρίνεται σημαντική για την επιτυχία του μέτρου.

Το κάλεσμα αυτό έχει ως στόχο τη διεύρυνση των επιλογών που θα έχουν οι καταναλωτές, καθώς και την ενίσχυση της συνολικής προσπάθειας για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά, ειδικά κατά την περίοδο των εορτών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis