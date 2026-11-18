Η αντίστροφη μέτρηση για τον «λογαριασμό» του τέλους του 2026 έχει ξεκινήσει, καθώς εκατομμύρια νοικοκυριά και επαγγελματίες καλούνται να τακτοποιήσουν σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις. Το τελευταίο δίμηνο του έτους, Νοέμβριος και Δεκέμβριος, μετατρέπεται σε έναν πραγματικό οικονομικό «Γολγοθά» για τους φορολογούμενους, με τις κρίσιμες ημερομηνίες πληρωμών να διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας ασφυκτικές πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Οικονομικός «Γολγοθάς» και πιέσεις στη ρευστότητα

Παρόλο που η αγορά έχει αρχίσει να κινείται σε ρυθμούς εορτών και προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα, για εκατομμύρια φορολογούμενους το τελευταίο δίμηνο του 2026 διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό τοπίο. Η συσσώρευση πάγιων φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης.

Αυτή η κατάσταση εντείνεται από το αυξημένο κόστος θέρμανσης, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, αλλά και από το γενικότερο αυξημένο κόστος διαβίωσης που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Η συνδυαστική επίδραση αυτών των παραγόντων δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οδηγώντας σε «στέγνωμα» της ρευστότητας στην αγορά, ακριβώς πριν από τις εορταστικές περιόδους.

Οι κρίσιμες φορολογικές υποχρεώσεις του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου

Μέχρι την εκπνοή του τρέχοντος έτους, νοικοκυριά και ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να τακτοποιήσουν ένα βαρύ πακέτο υποχρεώσεων, οι οποίες απαιτούν άμεση εξόφληση. Οι βασικές αυτές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τα τέλη κυκλοφορίας, έναν ετήσιο φόρο που επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς και τον φόρο εισοδήματος, ο οποίος αφορά το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν.

Επιπρόσθετα, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τον ΕΝΦΙΑ, τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, ο οποίος αποτελεί μια σταθερή ετήσια επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες. Πέραν αυτών των κύριων φορολογικών υποχρεώσεων, το πακέτο περιλαμβάνει και την εξόφληση διαφόρων ληξιπρόθεσμων λογαριασμών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κάθε καθυστέρηση στην καταβολή αυτών των ποσών κοστίζει ακριβά, καθώς συνεπάγεται την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων.

Έντονος προβληματισμός στους κύκλους του εμπορίου

Στους κύκλους του εμπορίου επικρατεί ένας έντονος προβληματισμός αναφορικά με τις επιπτώσεις αυτής της συγκεντρωμένης φορολογικής «επιδρομής» στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Η πληθώρα των πληρωμών που πρέπει να γίνουν κατά το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ροκανίζει ευθέως τα χρήματα που θα μπορούσαν να διατεθούν για αγορές και κατανάλωση, επηρεάζοντας αρνητικά την εμπορική κίνηση.

Αυτή η κατάσταση επηρεάζει σημαντικά ακόμη και το Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο λαμβάνουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Ενώ παραδοσιακά το Δώρο αποτελεί μια ενίσχυση για τις εορταστικές αγορές, οι παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι φέτος ένα μεγάλο μέρος του αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων, αντί για την τόνωση της αγοράς.

Το δώρο Χριστουγέννων ως «εργαλείο» κάλυψης υποχρεώσεων

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς, η οικονομική πραγματικότητα έχει οδηγήσει σε μια αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι το Δώρο Χριστουγέννων. Ένα μεγάλο ποσοστό των μισθωτών δεν υπολογίζει πλέον αυτό το επιπλέον εισόδημα για τις καθιερωμένες γιορτινές αγορές και την αγορά δώρων για τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Αντιθέτως, το Δώρο Χριστουγέννων έχει μετατραπεί σε ένα «εργαλείο» για να «κλείσει τρύπες» στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται για την κάλυψη βασικών υποχρεώσεων, όπως είναι τα τέλη κυκλοφορίας, ο ΕΝΦΙΑ και διάφοροι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί που έχουν συσσωρευτεί. Αυτή η πρακτική αναδεικνύει την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και την ανάγκη τους να εξασφαλίσουν την τακτοποίηση των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων.

Συστάσεις φοροτεχνικών για την αποφυγή προσαυξήσεων

Προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεπτες εκπλήξεις και η επιβολή πρόσθετων προσαυξήσεων στις οφειλές, οι φοροτεχνικοί απευθύνουν συγκεκριμένες συστάσεις προς τους φορολογούμενους. Η έγκαιρη και προγραμματισμένη τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων είναι κρίσιμη για την αποφυγή περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης.

Η προσοχή στις κρίσιμες ημερομηνίες πληρωμών που έχουν οριστεί για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο είναι απαραίτητη. Η τήρηση των προθεσμιών διασφαλίζει ότι όλες οι πληρωμές θα γίνουν εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, προστατεύοντας έτσι τους φορολογούμενους από την επιβολή προστίμων και το πρόσθετο οικονομικό βάρος που συνεπάγονται οι εκπρόθεσμες καταβολές.

Με πληροφορίες από: Topontiki