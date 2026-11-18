Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) προχώρησε σε νέα πρόσκληση, η οποία αφορά το αντλησιοταμιευτικό έργο που πρόκειται να εγκατασταθεί στο λιγνιτωρυχείο Νοτίου Πεδίου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης που υλοποιεί η εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η πρόσκληση στοχεύει στην επιλογή του κατάλληλου τεχνολογικού εταίρου που θα συνδράμει τη ΔΕΗ στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ στη δυτική Μακεδονία

Το νέο αντλησιοταμιευτικό έργο εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία. Το σχέδιο αυτό προβλέπει την ανάπτυξη και άλλων σημαντικών υποδομών στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και αποθήκευσης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας τόσο με μπαταρίες όσο και με αντλησιοταμίευση.

Η στρατηγική αυτή κίνηση της ΔΕΗ υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές ενέργειας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη σύγχρονων ενεργειακών υποδομών.

Λεπτομέρειες για το έργο στο νότιο πεδίο

Η τρέχουσα πρόσκληση της ΔΕΗ αφορά την επιλογή τεχνολογικού εταίρου ο οποίος θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για το αντλησιοταμιευτικό έργο στο Νότιο Πεδίο. Το έργο αυτό θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 240 MW και θα διαθέτει διάρκεια αποθήκευσης ενέργειας 12 ωρών, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες στο εθνικό δίκτυο.

Η μονάδα θα αποτελείται από δύο ταμιευτήρες, οι οποίοι θα λειτουργούν με την αρχή της αντλησιοταμίευσης. Αυτό σημαίνει ότι το νερό θα ανεβοκατεβαίνει εντός της κάθε ημέρας, επιτρέποντας την απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο σε περιόδους χαμηλής ζήτησης και την έγχυση ενέργειας σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Το αντικείμενο του έργου έχει χωριστεί σε δύο μέρη, με την παρούσα πρόσκληση να εστιάζει στις γεννήτριες και τα σχετικά συστήματα. Για τις εργασίες πολιτικού μηχανικού, θα ακολουθήσει ξεχωριστή πρόσκληση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και χρονοδιάγραμμα

Για να συμμετάσχουν στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια εμπειρίας και οικονομικής ευρωστίας. Συγκεκριμένα, απαιτείται να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα αντίστοιχο έργο σε ευρωπαϊκό έδαφος κατά την τελευταία δεκαετία, ή εναλλακτικά, τρία παρόμοια έργα την τελευταία εικοσαετία. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν ετήσιο τζίρο τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ και να κατέχουν όλες τις κατάλληλες πιστοποιήσεις που απαιτούνται για τέτοιου είδους έργα.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα έχει την υποχρέωση να παραδώσει ένα ευρύ φάσμα τεκμηρίωσης, το οποίο περιλαμβάνει δεκάδες μελέτες, τεχνικά διαγράμματα, αναλυτικές εκθέσεις και αναλύσεις. Ο στόχος της ΔΕΗ είναι η έναρξη της κατασκευής του αντλησιοταμιευτικού έργου στο Νότιο Πεδίο να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2028, με την ολοκλήρωσή του να αναμένεται μετά από 4 έως 5 χρόνια από την έναρξη των εργασιών.

Παράλληλες εξελίξεις και μελλοντικά σχέδια

Εκτός από το έργο στο Νότιο Πεδίο, η ΔΕΗ προχωρά παράλληλα και με άλλους διαγωνισμούς που αφορούν την ανάπτυξη αντίστοιχων αντλησιοταμιευτικών μονάδων. Συγκεκριμένα, εξελίσσονται οι διαδικασίες για το έτερο αντλησιοταμιευτικό έργο που θα κατασκευαστεί στον χώρο του Ανεξάρτητου Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΑΗΣ) Καρδιάς. Για το έργο της Καρδιάς, η προμήθεια του βασικού εξοπλισμού ανατέθηκε τον περασμένο μήνα, με την έναρξη της κατασκευής να στοχεύεται σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα.

Πέρα από τις νέες κατασκευές, το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ περιλαμβάνει και τη μετατροπή υφιστάμενων υδροηλεκτρικών μονάδων σε αντλησιοταμιευτικές. Αυτή η στρατηγική κίνηση αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων αποθήκευσης ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, συμβάλλοντας στην ευελιξία και την αξιοπιστία του ενεργειακού συστήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit