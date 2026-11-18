Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο εντατικών διασταυρώσεων και ελέγχων, το οποίο θα κορυφωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στον εντοπισμό περιπτώσεων που αφορούν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ελλείψεις στο Ε9, καθώς και στην εκκαθάριση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Από τις συγκεκριμένες διασταυρώσεις και ελέγχους, είναι πιθανό να προκύψουν ειδοποιητήρια για τους φορολογουμένους και να υπολογιστεί επιπλέον φόρος.

Στοχευμένοι έλεγχοι για ΦΠΑ και Ε9

Έως το τέλος του έτους, η ΑΑΔΕ προγραμματίζει να ολοκληρώσει τις διασταυρώσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το έτος 2025, παρά το γεγονός ότι είχαν καταγεγραμμένη δραστηριότητα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα εξετάσει αν υπήρχαν συναλλαγές για τις οποίες θα έπρεπε να αποδοθεί ΦΠΑ.

Παράλληλα, η ίδια προθεσμία αφορά τον εντοπισμό φυσικών και νομικών προσώπων που όφειλαν να υποβάλουν ή να διορθώσουν τη δήλωση ακινήτων τους, δηλαδή το έντυπο Ε9, για το φορολογικό έτος 2023. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΑΑΔΕ προετοιμάζει ενέργειες ενημέρωσης των υπόχρεων. Εάν η διόρθωση των στοιχείων του Ε9 μεταβάλλει τα δεδομένα βάσει των οποίων υπολογίστηκε ο ΕΝΦΙΑ, τότε ενδέχεται να αλλάξει και το εκκαθαριστικό του αντίστοιχου έτους.

Προσδιορισμός φόρου και διορθωτικές πράξεις

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1111/2026, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στον υπολογισμό εκτιμώμενου φόρου για τουλάχιστον ένα φορολογικό έτος, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που ήδη έχει στη διάθεσή της, για όσους δεν υπέβαλαν δήλωση. Για το σύνολο του 2026, ο στόχος που έχει τεθεί είναι η έκδοση 12.000 πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου, οι οποίες θα προκύψουν από ηλεκτρονικούς ελέγχους.

Ανάλογα με την κάθε υπόθεση, τα ειδοποιητήρια που θα αποσταλούν στους φορολογουμένους μπορεί να προηγηθούν της βεβαίωσης του φόρου. Μέσω αυτών των ειδοποιήσεων, οι υπόχρεοι θα καλούνται να υποβάλουν ή να διορθώσουν τις δηλώσεις τους. Επιπλέον, έως τις 31 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί και η εκκαθάριση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και η έκδοση διορθωτικών πράξεων για το έντυπο Ν των ετών 2022, 2023 και 2024.

Ενημέρωση για αδήλωτα αναδρομικά

Τον Οκτώβριο, η ΑΑΔΕ είχε ανακοινώσει την ενημέρωση περίπου 55.000 φορολογουμένων σχετικά με αδήλωτα αναδρομικά ποσά μισθών και συντάξεων, τα οποία καταβλήθηκαν το έτος 2020. Οι ειδοποιήσεις αυτές αφορούσαν περιπτώσεις όπου ο εκτιμώμενος φόρος ανερχόταν τουλάχιστον στα 100 ευρώ.

Οι υπόχρεοι ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της προσωπικής τους θυρίδας στην πλατφόρμα myAADE, με την Αρχή να τους καλεί να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Για όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις της ρύθμισης, υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης του χρέους σε έως και 72 δόσεις.

Ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την είσπραξη των ήδη βεβαιωμένων χρεών, η ΑΑΔΕ προβλέπει την αποστολή τριμηνιαίων ηλεκτρονικών υπενθυμίσεων σε μικροοφειλέτες. Αυτές οι υπενθυμίσεις αφορούν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα από προηγούμενα φορολογικά έτη, με την αρμόδια υπηρεσία να καθορίζει τις ακριβείς ημερομηνίες αποστολής τους.

Για το έτος 2026, η ΑΑΔΕ έχει θέσει ως στόχο τουλάχιστον έξι στους δέκα φορολογουμένους που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμη οφειλή να τακτοποιήσουν το χρέος τους. Παράλληλα, η Αρχή επιδιώκει να εισπράξει τουλάχιστον το 45% των οφειλών που ανήκουν σε αυτή την ομάδα φορολογουμένων.

Με πληροφορίες από: Newsit