Μεγάλα κέρδη για δύο δελτία που κατατέθηκαν στην Ελλάδα έφερε η νέα κλήρωση του Eurojackpot, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026. Ένας Έλληνας παίκτης αναδείχθηκε νικητής της πρώτης κατηγορίας, εξασφαλίζοντας το εντυπωσιακό ποσό των 38,3 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ένα ακόμη ελληνικό δελτίο σημείωσε επιτυχία στη δεύτερη κατηγορία, κερδίζοντας ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο.

Ο Έλληνας νικητής της πρώτης κατηγορίας

Η κλήρωση του Eurojackpot της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026 ανέδειξε δύο συνολικά μεγάλους νικητές στην πρώτη κατηγορία, οι οποίοι μοιράστηκαν το συνολικό έπαθλο των 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας από αυτούς τους δύο τυχερούς παίκτες είχε καταθέσει το δελτίο του στην Ελλάδα, κερδίζοντας το ποσό των 38,3 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη που έχουν σημειωθεί στη χώρα μας από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Για να κερδίσει κάποιος στην πρώτη κατηγορία του Eurojackpot, απαιτούνται 5+2 σωστές προβλέψεις. Ο Έλληνας παίκτης κατάφερε να πετύχει τον ακριβή συνδυασμό, εξασφαλίζοντας ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Το δελτίο του ήταν ένα από τα δύο που βρέθηκαν ανάμεσα στους νικητές της κορυφαίας κατηγορίας, φέρνοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο των μεγάλων κερδών του Eurojackpot.

Οι τυχεροί αριθμοί που έφεραν τα εκατομμύρια

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν και οδήγησαν στις μεγάλες αυτές επιτυχίες ήταν οι 1, 5, 7, 15 και 19 για τους πέντε βασικούς αριθμούς. Αυτοί οι αριθμοί αποτέλεσαν τον κύριο συνδυασμό που έπρεπε να προβλεφθεί σωστά από τους παίκτες για να διεκδικήσουν τα μεγάλα έπαθλα.

Επιπλέον, οι δύο αριθμοί Euro, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την πρώτη κατηγορία και σημαντικοί για τη δεύτερη, ήταν οι 1 και 11. Η σωστή πρόβλεψη αυτών των επτά αριθμών ήταν το κλειδί για την κατάκτηση των εκατομμυρίων ευρώ από τους τυχερούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα νικητή της πρώτης κατηγορίας.

Δεύτερο ελληνικό κέρδος στη δεύτερη κατηγορία

Πέρα από το εντυπωσιακό κέρδος της πρώτης κατηγορίας, η κλήρωση του Eurojackpot της 17ης Νοεμβρίου 2026 επεφύλασσε και μια ακόμη ελληνική επιτυχία. Ένα δελτίο που κατατέθηκε στην Ελλάδα βρέθηκε ανάμεσα στους νικητές της δεύτερης κατηγορίας, όπου απαιτούνται 5+1 σωστές προβλέψεις.

Από τα συνολικά 12 δελτία που κέρδισαν στη δεύτερη κατηγορία, αποκομίζοντας το ποσό των 159.172 ευρώ το καθένα, ένα προέρχεται από την Ελλάδα. Αυτή η διπλή επιτυχία, με ένα δελτίο στην πρώτη και ένα στη δεύτερη κατηγορία, αναδεικνύει μια ιδιαίτερα ευνοϊκή κλήρωση για τους Έλληνες συμμετέχοντες στο δημοφιλές ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η ημερομηνία των μεγάλων κερδών

Η Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 είναι η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot που έφερε αυτά τα μεγάλα κέρδη στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη κλήρωση αναδείχθηκε ως μία από τις πιο σημαντικές για την Ελλάδα, λόγω της διπλής ελληνικής παρουσίας στις κορυφαίες κατηγορίες κερδών.

Οι δύο σημαντικές επιτυχίες για παίκτες στην Ελλάδα, με το μεγαλύτερο έπαθλο να φτάνει τα 38,3 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη κατηγορία και τα 159.172 ευρώ για τη δεύτερη, καθιστούν αυτή την κλήρωση ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Η νέα κλήρωση του Eurojackpot έφερε μεγάλα κέρδη για δύο δελτία που κατατέθηκαν στην Ελλάδα, με το ένα να βρίσκεται ανάμεσα στους νικητές της πρώτης κατηγορίας και το άλλο στη δεύτερη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit