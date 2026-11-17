Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 17 Νοεμβρίου η κλήρωση με αριθμό 3146 του Τζόκερ, με τα χρήματα να είναι πολλά για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Το έπαθλο για όσους προέβλεψαν σωστά τους πέντε αριθμούς και τον αριθμό Τζόκερ ανερχόταν σε τουλάχιστον 1.100.000 ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα της Allwyn έχουν ήδη γίνει γνωστοί.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3146

Στην κλήρωση 3146 του Τζόκερ, που διεξήχθη την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν οι: 4, 7, 13, 21, 24. Ο αριθμός Τζόκερ, ο οποίος συμπληρώνει την πεντάδα για την πρώτη κατηγορία, ήταν το 8. Αυτοί οι αριθμοί καθορίζουν τους νικητές των μεγάλων επάθλων του παιχνιδιού.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε όπως κάθε φορά στις 22:00, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων παικτών που είχαν καταθέσει τα δελτία τους έως τις 21:30. Η Allwyn, η εταιρεία που διαχειρίζεται το Τζόκερ, ανακοίνωσε τα επίσημα αποτελέσματα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα μεγάλα έπαθλα του Τζόκερ

Για την πρώτη κατηγορία, δηλαδή για πέντε σωστούς αριθμούς και τον αριθμό Τζόκερ (5+1), το ελάχιστο εγγυημένο έπαθλο είχε οριστεί σε 1.000.000 ευρώ μικτά. Στην συγκεκριμένη κλήρωση, το έπαθλο για την πρώτη κατηγορία ανερχόταν σε τουλάχιστον 1.100.000 ευρώ. Εάν υπάρξουν περισσότεροι από ένας νικητές στην κατηγορία αυτή, το συνολικό ποσό κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους.

Στη δεύτερη κατηγορία, που αφορά πέντε σωστές προβλέψεις χωρίς τον αριθμό Τζόκερ (5άρια), το έπαθλο διαμορφώνεται σε 100.000 ευρώ μικτά ανά νικητή. Υπάρχει, ωστόσο, ένα ανώτατο συνολικό ποσό καταβολής για αυτή την κατηγορία, το οποίο ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση που οι νικητές της δεύτερης κατηγορίας είναι περισσότεροι από είκοσι, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ μοιράζεται ισόποσα σε όλους.

Τρόποι συμμετοχής και ελέγχου αποτελεσμάτων

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω διαδικτύου, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους ψηφιακά από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται.

Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο στα φυσικά καταστήματα της Allwyn όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν τις επίσημες υπηρεσίες της Allwyn, εξασφαλίζοντας την ακριβή ενημέρωση για τους τυχερούς αριθμούς.

Πρόγραμμα κληρώσεων Τζόκερ

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, τρεις φορές την εβδομάδα, δίνοντας στους παίκτες πολλαπλές ευκαιρίες για να διεκδικήσουν τα μεγάλα έπαθλα. Συγκεκριμένα, οι κληρώσεις διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Η ώρα διεξαγωγής όλων των κληρώσεων είναι σταθερή, στις 22:00 το βράδυ.

Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, η κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται πάντα μισή ώρα πριν την έναρξη της κλήρωσης, δηλαδή στις 21:30. Αυτό δίνει επαρκή χρόνο στους παίκτες να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα δελτία τους, είτε φυσικά είτε διαδικτυακά, πριν από κάθε κλήρωση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis