Ισχυρές πιέσεις δέχτηκε η μετοχή της Deutsche Bank, της μεγαλύτερης τράπεζας στη Γερμανία, η οποία υποχώρησε έως και 6,4% την Τρίτη 17 Νοεμβρίου του 2026. Η πτώση αυτή καταγράφηκε μετά τη δημοσιοποίηση εσωτερικών εγγράφων που φέρνουν στο φως νέες λεπτομέρειες για παλαιότερες αμφιλεγόμενες συναλλαγές της τράπεζας. Μεταξύ των αποκαλύψεων περιλαμβάνονται πληρωμές που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και επιχειρηματικές κινήσεις στη Ρωσία.

Πτώση της μετοχής και οι πρώτες αντιδράσεις

Η Deutsche Bank βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες αποκαλύψεις, οι οποίες επαναφέρουν στο προσκήνιο σοβαρά ζητήματα εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση της Γερμανίας έχει ήδη ζητήσει από τη διοίκηση της τράπεζας να παράσχει πλήρη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg.

Οι δημοσιεύσεις γύρω από την υπόθεση της γερμανικής τράπεζας βασίζονται σε εσωτερικά έγγραφα που αναλύθηκαν από μια διεθνή ομάδα περισσότερων από 200 δημοσιογράφων. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν μέσα ενημέρωσης όπως οι Financial Times, οι New York Times, το Der Spiegel, η Le Monde και η Paper Trail Media, αναδεικνύοντας το εύρος των αποκαλύψεων.

Νέες λεπτομέρειες για πληρωμές που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Deutsche Bank είχε διεκπεραιώσει περισσότερες ύποπτες πληρωμές που συνδέονταν με τον Τζέφρι Έπσταϊν από όσες ήταν μέχρι σήμερα γνωστές. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η τράπεζα είχε υποβάλει το 2019 αναφορές ύποπτης δραστηριότητας για μεταφορές χρημάτων συνολικού ύψους 582 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες συνδέονταν με τον Έπσταϊν.

Το ποσό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τα 250 εκατομμύρια δολάρια που είχαν γνωστοποιηθεί σε πρόσφατη έκθεση του Ρον Γουάιντεν, του επικεφαλής Δημοκρατικού στην Επιτροπή Οικονομικών της αμερικανικής Γερουσίας. Οι Financial Times επισημαίνουν ότι η διαφορά αυτή ενδέχεται να αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο της έρευνας που είχε πραγματοποιήσει η γερμανική τράπεζα. Η Deutsche Bank έχει καταβάλει συνολικά περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και διακανονισμούς δικαστικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις παλαιότερες συναλλαγές της με τον Έπσταϊν.

Επιχειρηματικές κινήσεις στη Ρωσία πριν την εισβολή στην Ουκρανία

Παράλληλα με τις αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν, δημοσίευμα των New York Times αναφέρει ότι η Deutsche Bank εξακολουθούσε ακόμη και το 2021 να επιδιώκει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία. Αυτό συνέβαινε πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τις επιλογές της τράπεζας.

Οι αποκαλύψεις αυτές ενισχύουν τα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η τράπεζα έδινε προτεραιότητα στην κερδοφορία έναντι της τήρησης των μηχανισμών ελέγχου. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο επίκεντρο μια δύσκολη περίοδο της ιστορίας της Deutsche Bank, όταν το αυξανόμενο κόστος από υποθέσεις παρατυπιών είχε κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Ζητήματα εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης

Οι νέες πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αναδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη για ενισχυμένους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και διαφάνειας στην εταιρική διακυβέρνηση της Deutsche Bank. Η πίεση από την κυβέρνηση της Γερμανίας για πλήρεις εξηγήσεις υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης των κανονισμών και της διασφάλισης της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η τράπεζα καλείται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις αυτών των αποκαλύψεων, οι οποίες επηρεάζουν την εικόνα της και την εμπιστοσύνη της αγοράς. Η ιστορία της Deutsche Bank έχει επανειλημμένα σκιαγραφηθεί από παρόμοια ζητήματα, με το κόστος από τις παρατυπίες να έχει επιβαρύνει σημαντικά την πορεία της στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Newsit