Η BYD ανακηρύχθηκε «Μάρκα της Χρονιάς» στην κατηγορία αυτοκινήτου, αποσπώντας την ανώτατη διάκριση διεθνούς εμβέλειας στα World Branding Awards 2026–2027. Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα στο ιστορικό Hampton Court Palace του Λονδίνου, σηματοδοτώντας μία ακόμα σημαντική διεθνή αναγνώριση για την εταιρεία. Αυτή η διάκριση ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της BYD στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου.

Η κορυφαία διάκριση στα world branding awards

Η BYD τιμήθηκε με τον τίτλο «Μάρκα της Χρονιάς» στην κατηγορία αυτοκινήτου, μια διάκριση που της απονεμήθηκε στο πλαίσιο των World Branding Awards για την περίοδο 2026–2027. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον ιστορικής σημασίας, το Hampton Court Palace, που βρίσκεται στην καρδιά του Λονδίνου. Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί μία σημαντική προσθήκη στις διεθνείς αναγνωρίσεις που έχει λάβει η BYD, υπογραμμίζοντας τη διαρκώς ενισχυόμενη θέση της στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η ανακήρυξη της BYD ως «Μάρκα της Χρονιάς» δεν είναι απλώς μια εθνική ή περιφερειακή αναγνώριση, αλλά μια παγκόσμια διάκριση, καθώς η εταιρεία έλαβε το βραβείο Global Tier. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει την ευρεία αποδοχή και την ισχυρή της παρουσία σε διεθνές επίπεδο, ξεπερνώντας τα όρια οποιασδήποτε μεμονωμένης εθνικής αγοράς αυτοκινήτου.

Η διαδικασία αξιολόγησης και τα κριτήρια των βραβείων

Τα World Branding Awards, τα οποία απονεμήθηκαν στην BYD, διοργανώνονται από τον διεθνή οργανισμό World Branding Forum. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων μαρκών είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στην τελική επιλογή των νικητών.

Συγκεκριμένα, οι μάρκες αξιολογούνται με βάση την συνολική τους αξία στην αγορά, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η έρευνα που διεξάγεται στους καταναλωτές. Επιπλέον, ένα κομμάτι της αξιολόγησης προέρχεται από τη δημόσια διαδικτυακή ψηφοφορία, στην οποία συμμετέχει το ευρύ κοινό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εκφράσουν την προτίμησή τους.

Η παγκόσμια εμβέλεια της διάκρισης global tier

Η διάκριση Global Tier, την οποία απέσπασε η BYD, αποτελεί μία από τις ανώτατες κατηγορίες των World Branding Awards και έχει συγκεκριμένα κριτήρια για την απονομή της. Για να λάβει μία μάρκα αυτό το βραβείο, πρέπει να διαθέτει ενεργή και σημαντική παρουσία σε τουλάχιστον δέκα διαφορετικές χώρες.

Πέρα από τον αριθμό των χωρών, απαιτείται επίσης η δραστηριοποίηση της μάρκας σε τρεις ή περισσότερες ηπείρους. Αυτά τα αυστηρά κριτήρια διασφαλίζουν ότι η αναγνώριση είναι πραγματικά παγκόσμια και όχι περιορισμένη σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Επομένως, η βράβευση της BYD αναγνωρίζει την επιτυχία της σε διεθνές επίπεδο, πέρα από τα όρια μιας μόνο εθνικής αγοράς.

Η τεχνολογική καινοτομία στον πυρήνα της BYD

Στην καρδιά της προϊοντικής φιλοσοφίας της BYD βρίσκονται προηγμένες τεχνολογίες που την καθιστούν πρωτοπόρο στον τομέα των οχημάτων νέας ενέργειας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η καινοτόμος Blade Battery και το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid DM-i. Αυτές οι τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της εταιρείας.

Η BYD αξιοποιεί την εκτεταμένη τεχνογνωσία της τόσο στον τομέα των μπαταριών όσο και στα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στην εταιρεία να αναπτύσσει και να προσφέρει οχήματα υψηλής απόδοσης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ενισχύοντας τη θέση της στην παγκόσμια αγορά.

Η δέσμευση για πράσινη κινητικότητα και κάλυψη αναγκών

Με μια συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα οχημάτων νέας ενέργειας, η BYD επιδιώκει να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία εστιάζει στην προσφορά λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη μετακίνηση.

Ο απώτερος στόχος της BYD, όπως προκύπτει από την προϊοντική της φιλοσοφία και τις τεχνολογικές της επιλογές, είναι η επιτάχυνση της μετάβασης προς μία πράσινη κινητικότητα. Μέσα από την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών.

Με πληροφορίες από: Topontiki