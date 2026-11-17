Οι επενδυτές δικαιωμάτων προαίρεσης προβλέπουν μια μεταβολή περίπου 335 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην μετοχή της Nvidia, μετά την ανακοίνωση των κερδών του τρίτου τριμήνου της εταιρείας, η οποία αναμένεται το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026. Αυτή η πρόβλεψη υπογραμμίζει ένα κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από τις προοπτικές της γιγαντιαίας εταιρείας τσιπ.

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η μετοχή της Nvidia θα παρουσιάσει μια μεταβολή 8,5% προς οποιαδήποτε κατεύθυνση την Τετάρτη, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Το ποσοστό αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο της μέσης μεταβολής της μετοχής, η οποία έχει καταγραφεί μετά την ανακοίνωση των κερδών τα τελευταία οκτώ τρίμηνα.

Προβλέψεις επενδυτών για τη μετοχή

Σύμφωνα με στοιχεία της Susquehanna, η προβλεπόμενη μεταβολή του 8,5% είναι ελάχιστα χαμηλότερη από το κέρδος 8,74% που ακολούθησε την προηγούμενη οικονομική έκθεση της εταιρείας. Οι επενδυτές στα παράγωγα, μέσω των προβλέψεών τους, δείχνουν την προσδοκία τους για μια σημαντική αντίδραση της αγοράς στα επερχόμενα οικονομικά στοιχεία.

Η αβεβαιότητα αυτή αντανακλάται στις κινήσεις των επενδυτών, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Η ανακοίνωση των κερδών του τρίτου τριμήνου θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της μετοχής και την ευρύτερη εικόνα της Nvidia στην αγορά.

Η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου και οι επιπτώσεις

Οι μετοχές της Nvidia έχουν υποστεί σημαντική πτώση από την ημέρα της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, Τζένσεν Χουάνγκ, την περασμένη εβδομάδα. Η παραίτηση αυτή ήρθε μετά από αναφορές που τον συνέδεαν με μια Κινέζα, η οποία φέρεται να είναι κατάσκοπος, καθώς και με μία υφισταμένη του εντός της εταιρείας.

Μετά την αποχώρηση του κ. Χουάνγκ, η Οικονομική Διευθύντρια, Κολέτ Μαρί Κρες, έχει αναλάβει χρέη προσωρινής Διευθύνουσας Συμβούλου. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης ενός μόνιμου διαδόχου για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μια εξέλιξη που προσθέτει στην αβεβαιότητα που επικρατεί.

Σημαντική πτώση στη χρηματιστηριακή αξία

Οι μαζικές πωλήσεις μετοχών είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρηματιστηριακής αξίας του κορυφαίου κατασκευαστή τσιπ. Από περίπου 5,8 τρισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου, η αξία της εταιρείας έπεσε σε περίπου 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν περαιτέρω κατά 4%.

Σε μια ευρύτερη εικόνα, οι μετοχές της Nvidia έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 17% από την αρχή του έτους. Αντίθετα, ο δείκτης S&P 500 έχει καταγράψει αύξηση 8% το ίδιο διάστημα, ενώ ο δείκτης Philadelphia SE Semiconductor έχει ενισχυθεί κατά 36% από την αρχή του έτους, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη πίεση που δέχεται η Nvidia.

Στρατηγικές επενδυτών και αρνητικό κλίμα

Ενόψει των ανακοινώσεων, οι επενδυτές μειώνουν τις συμμετοχές τους σε μετοχές της Nvidia, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν να αγοράζουν δικαιώματα αγοράς, προσβλέποντας σε μια πιθανή ανάκαμψη. Ο Κρις Μέρφι, συν-επικεφαλής στρατηγικής παραγώγων στην Susquehanna, εξηγεί ότι ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς δίνει στους κατόχους το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσουν τη μετοχή σε μια συγκεκριμένη τιμή πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Το κλίμα απέναντι στους κατασκευαστές τσιπ και την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης είναι αρνητικό. Αυτό αντανακλά την αύξηση του κόστους δανεισμού, καθώς και τις ανησυχίες ότι η ανάπτυξη στον κλάδο θα μπορούσε να επιβραδυνθεί μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται στο κατά πόσον η Nvidia θα καταφέρει να καθησυχάσει την αγορά, διασφαλίζοντας ότι η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρή, παρά όλες τις πρόσφατες εξελίξεις και τις πιέσεις που δέχεται η εταιρεία.

Με πληροφορίες από: Newsit