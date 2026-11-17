Η μετοχή της Deutsche Bank κατέγραψε πτώση άνω του 6% στο Χρηματιστήριο, μετά από αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που βασίζεται σε εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν. Τα στοιχεία αυτά επανέφεραν στο προσκήνιο τις «σκοτεινές» συναλλαγές της γερμανικής τράπεζας, καθώς και τις συνεχείς προβληματικές διαδικασίες που φέρεται να ακολουθεί. Η πτώση αυτή ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο του 2025.

Νέες αποκαλύψεις και η πτώση της μετοχής

Οι αποκαλύψεις εσωτερικών αρχείων, τα οποία διέρρευσαν, οδήγησαν σε σημαντική υποχώρηση της μετοχής της Deutsche Bank. Συγκεκριμένα, η μετοχή της τράπεζας υποχώρησε περισσότερο από 6% την Τρίτη, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Αυτή η πτώση αποτελεί τη μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Τα στοιχεία αυτά έφεραν εκ νέου στο μικροσκόπιο τις «σκοτεινές» συναλλαγές της γερμανικής τράπεζας με «εκλεκτούς» πελάτες. Μεταξύ αυτών των πελατών αναφέρονται Ρώσοι ολιγάρχες, καθώς και ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Γιόχεν Σταντσλ παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Αποτυχημένη εξυγίανση και προβληματικές διαδικασίες

Ο Κρίστιαν Ζέβινγκ ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Deutsche Bank το 2018, με βασικό στόχο την εξυγίανση του τραπεζικού κολοσσού, ο οποίος είχε πληγεί από αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Τότε, ο ίδιος είχε περιγράψει την επικρατούσα κατάσταση ως «Καταστροφή». Οκτώ χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, και παρά τους επίσημους επαίνους που απέσπασε για μια ριζική αναδιάρθρωση που φέρεται να αναζωογόνησε τα κέρδη και την τιμή της μετοχής της τράπεζας, τα έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν πως η εσωτερική κατάσταση δεν έχει αλλάξει.

Η Deutsche Bank, η οποία αποτελεί τη ναυαρχίδα της μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ και ένα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τις ισχυρότερες πολιτικές διασυνδέσεις στην Ευρώπη, φαίνεται πως συνεχίζει να εφαρμόζει «σκοτεινές» και προβληματικές διαδικασίες. Αυτές περιλαμβάνουν ανεπαρκείς ελέγχους, ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και συνεργασία με πελάτες «υψηλού κινδύνου». Επιπλέον, αναφέρονται λογιστικά τεχνάσματα και δημοσιοποιήσεις οικονομικών στοιχείων που φτάνουν στα όρια της εξαπάτησης.

Παραβιάσεις και λανθασμένοι χειρισμοί

Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως υποδεικνύουν παραβιάσεις των εποπτικών απαιτήσεων, καθώς και δαπανηρές «αστοχίες». Γενικότερα, τα προβλήματα παρέμεναν άλυτα, παρά τις διαδοχικές υποσχέσεις για εξυγίανση που είχαν δοθεί. Τα ίδια έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης ότι η τράπεζα, κατά την αναδιάρθρωση του 2019, αποφάσισε να μην ενημερώσει τους μετόχους για προβλήματα που επηρέαζαν τις οικονομικές της καταστάσεις.

Επιπλέον, φέρεται να έκανε σοβαρούς λανθασμένους χειρισμούς σε συναλλαγές δισεκατομμυρίων ευρώ. Από το 2012, η Deutsche Bank έχει καταβάλει τουλάχιστον 18,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διευθέτηση δικαστικών διαφορών και υποθέσεων με τις εποπτικές αρχές, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Διεθνής ανάλυση και αδυναμίες διακυβέρνησης

Τα στοιχεία αυτά αναλύθηκαν από τους Financial Times σε συνεργασία με περισσότερους από 200 δημοσιογράφους από διεθνή ΜΜαζικά Μέσα Ενημέρωσης, όπως το Der Spiegel, η Le Monde και το Paper Trail Media. Η συνεργασία αυτή έφερε στο φως νέα σκάνδαλα και φώτισε τις αδυναμίες εταιρικής διακυβέρνησης σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θεωρείται συστημικά σημαντικό.

Μεταξύ των περιστατικών που περιγράφονται, οι Financial Times αναφέρουν ότι η Deutsche Bank φέρεται να έστειλε κατά λάθος ένα φορολογικό έγγραφο του Τραμπ στον λογιστή άλλου πελάτη το 2017. Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν πελάτης της τράπεζας κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

Σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες

Τα αρχεία που διέρρευσαν έδειξαν επίσης ότι η Deutsche Bank επιδίωκε φιλόδοξα την ανάπτυξη εργασιών στη Ρωσία. Αυτό περιλάμβανε συνεργασίες με ισχυρούς ολιγάρχες, και η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε μέχρι και την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η επιδίωξη αυτή συνέβη παρά τις επιφυλάξεις που είχαν εκφράσει ορισμένα στελέχη της τράπεζας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis