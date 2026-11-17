Νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την πληρωμή στο διάστημα μεταξύ 20 και 23 Νοεμβρίου, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους.

Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο καταβολές που περιμένουν οι απόμαχοι της εργασίας μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς αμέσως μετά ακολουθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου. Η συγκεκριμένη περίοδος περιλαμβάνει επίσης τις πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πέμπτη διμηνιαία δόση του επιδόματος τέκνων Α21, η οποία αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

Το επίδομα των 400 ευρώ

Η μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων έχει αυξηθεί φέτος στα 400 ευρώ καθαρά, σε αντίθεση με τα 300 ευρώ που ήταν πέρυσι. Η καταβολή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τις συντάξεις Δεκεμβρίου, με το επικρατέστερο χρονικό διάστημα να είναι μεταξύ 20 και 23 Νοεμβρίου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτός ο προγραμματισμός, οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους πριν από την τακτική πληρωμή των συντάξεων του επόμενου μήνα.

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Καθοριστικό ρόλο για τη χορήγηση της ενίσχυσης διαδραματίζει πλέον η ηλικία των συνταξιούχων. Το γενικό όριο έχει οριστεί στα 65 έτη, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων προβλέπεται ειδικό όριο ηλικίας στα 60 έτη.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυαν στις προηγούμενες καταβολές έχουν καταργηθεί, με την ηλικία να αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της ενίσχυσης. Στις περιπτώσεις των νέων συνταξιούχων, ωστόσο, σημασία έχει και το πότε απονεμήθηκε και καταβλήθηκε η οριστική σύνταξη.

Οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου

Αμέσως μετά την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ, ακολουθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου. Αυτές θα πληρωθούν σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκουν οι δικαιούχοι.

Όσοι συνταξιούχοι πραγματοποιούν αναλήψεις μέσω ΑΤΜ θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημένας. Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία θα μπορεί να κάνει ανάληψη από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, ενώ η δεύτερη από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Στο τέλος Νοεμβρίου προγραμματίζεται και η καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα πληρωθούν οι συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, με τα χρήματα να αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Ξεχωρίζει η καταβολή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού Α21, η οποία αφορά σχεδόν 500.000 οικογένειες. Οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν στο πλαίσιο της προγραμματισμένης πληρωμής του ΟΠΕΚΑ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr