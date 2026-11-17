Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος JP Morgan προχώρησε σε υποβάθμιση της σύστασής του για τον δείκτη MSCI Greece του ελληνικού χρηματιστηρίου, γνωστού και ως Euronext Athens. Η σύσταση άλλαξε σε «neutral» από «overweight», μία κίνηση που αποδίδεται κυρίως στις υψηλές αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών μετά την ισχυρή άνοδό τους.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει το κλίμα στη σημερινή συνεδρίαση, στις 17 Νοεμβρίου 2026, καθώς οι αναλυτές του οίκου επανεξετάζουν την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς σε σύγκριση με άλλες περιφερειακές αγορές.

Υποβάθμιση για την Ελλάδα λόγω των υψηλών αποτιμήσεων

Η απόφαση της JP Morgan να υποβαθμίσει τη σύσταση για τον MSCI Greece έρχεται μετά από μία περίοδο ισχυρής υπεραπόδοσης των ελληνικών μετοχών. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές μετοχές έχουν καταγράψει άνοδο περίπου 27% συνολικά από την αρχή του τρέχοντος έτους, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικά υψηλές αποτιμήσεις.

Σύμφωνα με την JP Morgan, αυτή η άνοδος έχει ως αποτέλεσμα η ελληνική αγορά να μην είναι πλέον επιλέξιμη στην πρώτη γραμμή των επενδυτικών επιλογών του οίκου. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, μετά τη μεγάλη άνοδο, η ελκυστικότητα των ελληνικών τίτλων έχει περιοριστεί σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές της περιοχής. Για να δικαιολογηθούν οι τρέχουσες αποτιμήσεις, οι επενδυτές χρειάζονται μεγαλύτερη κερδοφορία, καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και νέους καταλύτες.

Αναβάθμιση για την Τουρκία μετά την κρίση

Την ίδια ώρα που υποβαθμίστηκε η Ελλάδα, η JP Morgan προχώρησε σε αναβάθμιση της σύστασής της για τον δείκτη MSCI Turkey. Η σύσταση για τις μετοχές του τουρκικού χρηματιστηρίου αναβαθμίστηκε από «neutral» σε «overweight», σηματοδοτώντας μία πιο θετική στάση του οίκου.

Η JP Morgan εκτιμά ότι η κρίση στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων στην Τουρκία έχει πλέον ολοκληρωθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάκαμψη της αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι το τουρκικό χρηματιστήριο είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα τον Σεπτέμβριο, όταν οι εποπτικές αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν στην εκκαθάριση 131 funds. Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις ότι ορισμένα από αυτά ενδέχεται να μην μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από τους επενδυτές.

Θετικές προοπτικές για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης, η JP Morgan αναβάθμισε επίσης τη σύστασή της για τον δείκτη MSCI UAE των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η σύσταση για την αγορά των Εμιράτων άλλαξε σε «overweight» από «neutral», υποδηλώνοντας βελτιωμένες προοπτικές.

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι αποκλιμακώνονται οι ανησυχίες γύρω από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Πριν από την πρόσφατη σύγκρουση, σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου διέρχονταν από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, γεγονός που δημιουργούσε ανησυχίες στην αγορά.

Επιπτώσεις και απαιτήσεις της αγοράς

Η υποβάθμιση της σύστασης για τον MSCI Greece, αν και δεν αποτελεί σύσταση για μαζική αποχώρηση επενδυτών, επιβαρύνει το κλίμα στη σημερινή συνεδρίαση. Οι αναλυτές τονίζουν ότι η ισχυρή άνοδος της αγοράς έχει περιορίσει την ελκυστικότητα των ελληνικών τίτλων σε σχέση με άλλες αγορές της περιοχής.

Για να ανακτήσει η ελληνική αγορά την πρώτη θέση στις επενδυτικές επιλογές, απαιτούνται, σύμφωνα με την JP Morgan, σημαντική αύξηση της κερδοφορίας των εταιρειών, σαφώς καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας και η εμφάνιση νέων καταλυτών που θα δικαιολογήσουν τις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit