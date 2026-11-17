Την προσωρινή παύση λειτουργίας της Ζορπίδης Α.Ε., ενός από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς ομίλους της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία. Η επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται από το 1975 στον χώρο των μεταφορών και των ταξιδιών, έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά προκλήσεων που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Το γεγονός έχει δημιουργήσει αίσθηση στην αγορά της Θεσσαλονίκης, καθώς πρόκειται για μια ιστορική επιχείρηση με μακρά πορεία.

Παράγοντες της αγοράς ανέμεναν αρνητικές εξελίξεις στην οικογενειακή επιχείρηση, λόγω των οικονομικών δυσκολιών, των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος του τουρισμού, αλλά και μιας εσωτερικής κρίσης που περιλαμβάνει δικαστική διαμάχη μεταξύ των μετόχων. Η προσωρινή διακοπή της δραστηριότητας, ύστερα από 51 χρόνια, αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την τοπική οικονομία.

Η ιστορία και η πορεία του ομίλου

Ο Ταξιδιωτικός Όμιλος Ζορπίδης ιδρύθηκε το 1975, με αρχικό στόχο την παροχή ολοκληρωμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, έφτασε να διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο τουριστικών λεωφορείων στην Ελλάδα, ήδη πριν από μία δεκαετία. Η εταιρεία συνέδεσε το όνομά της με την εξέλιξη του οργανωμένου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας σε χιλιάδες ταξιδιώτες την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους προορισμούς και να δημιουργήσουν αναμνήσεις ζωής.

Πίσω από αυτή τη διαδρομή βρίσκεται ο Μιχάλης Ζορπίδης, ένας επιχειρηματίας που αφιέρωσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες στον τουρισμό. Ο Μιχάλης Ζορπίδης, πρώην πρόεδρος για σειρά ετών στο Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με τον εξάδελφό του Γιώργο, δημιούργησαν και ανέπτυξαν έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Βόρειας Ελλάδας.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία την προσωρινή διακοπή της δραστηριότητας. Οι πληροφορίες από την αγορά κάνουν λόγο για οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια, καθώς και για τις γενικότερες προκλήσεις που χαρακτηρίζουν τον κλάδο των ταξιδιών και των μεταφορών.

Επιπλέον, η εσωτερική κρίση, με επίκεντρο τη δικαστική διαμάχη μεταξύ των μετόχων, φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη αυτή. Η απουσία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων κατά τις δύο τελευταίες χρήσεις δεν επιτρέπει την πλήρη αποτύπωση των οικονομικών της μεγεθών, ωστόσο η εικόνα που μεταφέρεται από την αγορά ήταν ήδη ανησυχητική.

Η συρρίκνωση του στόλου και του προσωπικού

Τα τελευταία χρόνια, η Ζορπίδης Α.Ε. είχε υποστεί σημαντική συρρίκνωση τόσο στον αριθμό των εργαζομένων όσο και στον στόλο των οχημάτων της. Ενώ μέχρι πριν από δύο χρόνια απασχολούσε περίπου 120 εργαζόμενους, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πλέον ο αριθμός τους είχε μειωθεί σε λιγότερους από 15-20.

Αντίστοιχη ήταν η μείωση και στον στόλο των λεωφορείων. Από άνω των 120 οχημάτων που διέθετε στο παρελθόν, η εταιρεία λειτουργούσε πλέον με λιγότερα από 20 λεωφορεία. Αυτή η δραματική μείωση των επιχειρησιακών της μεγεθών υποδηλώνει τις πιέσεις που δεχόταν η εταιρεία.

Η δήλωση της εταιρείας

Στην ανακοίνωσή της, η Ζορπίδης Α.Ε. υπογραμμίζει τη συμβολή της στην ανάπτυξη του οργανωμένου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα και στην ταξιδιωτική δραστηριότητα χιλιάδων ανθρώπων. Η εταιρεία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν αποτελούν απλώς μέρος της αγοράς. Γίνονται κομμάτι της ιστορίας ενός τόπου, της ζωής των ανθρώπων του και των αναμνήσεων ολόκληρων γενεών. Μία από αυτές είναι η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε.».

Η δήλωση συνεχίζει περιγράφοντας πώς, από το 1975 μέχρι σήμερα, ο Τουριστικός Οργανισμός Ζορπίδης συνέδεσε το όνομά του με την εξέλιξη του οργανωμένου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Τονίζει την προσφορά της σε χιλιάδες ταξιδιώτες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους προορισμούς, να ανακαλύψουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν αναμνήσεις ζωής.

Με πληροφορίες από: Newsit