Ένας πίνακας της εκλιπούσας Γιαπωνέζας καλλιτέχνιδας Yayoi Kusama, με τίτλο «No. 3P.B.» και δημιουργημένος το 1960, πωλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη. Το έργο έφτασε την τιμή ρεκόρ των 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, θέτοντας ένα νέο ορόσημο για τη διεθνώς αναγνωρισμένη δημιουργό. Η πώληση αυτή αποτελεί επίσημα νέο ρεκόρ για την καλλιτέχνιδα, η οποία απεβίωσε τον Αύγουστο σε ηλικία 97 ετών.

Η αξία και η ιστορία του έργου

Το έργο «No. 3P.B.» αποτελεί ένα κομβικό πρώιμο δημιούργημα από την περίφημη σειρά «Infinity Net» (Δίχτυα του Απείρου) της Kusama. Αυτή η ενότητα έργων χαρακτηρίζεται από μεγάλης κλίμακας, μονοχρωματική αφαιρετική προσέγγιση, η οποία άλλαξε ριζικά την πορεία της μοντέρνας τέχνης.

Οι εκτενείς αυτοί καμβάδες, με τη θεματική τους να εστιάζει στην εμμονή και την επανάληψη, θεωρούνται ευρέως ότι προανήγγειλαν τα κινήματα του Μινιμαλισμού και του Μετα-μινιμαλισμού. Η πολιτισμική βαρύτητα του συγκεκριμένου έργου, που παρουσιάζει μια απόχρωση του βαθέος κόκκινου, αναγνωρίστηκε σχεδόν αμέσως στην εποχή του, εξασφαλίζοντάς του μια περίοπτη θέση στην ετήσια έκθεση ζωγραφικής του Μουσείου Whitney το 1961.

Η περιγραφή του πίνακα

Ο πίνακας «No. 3P.B.», με ύψος που ξεπερνά το 1,5 μέτρο, είναι ένα μνημειώδες έργο που αποτυπώνει με εντυπωσιακό και σχολαστικό τρόπο την πιο αναγνωρίσιμη αισθητική της Yayoi Kusama. Πρόκειται για έναν κατακόκκινο καμβά, όπου ένα σκούρο φόντο καλύπτεται εξ ολοκλήρου, από άκρη σε άκρη, από χιλιάδες πυκνές, μικροσκοπικές κόκκινες πινελιές.

Αυτές οι πινελιές σχηματίζουν βρόχους, δημιουργώντας ένα περίπλοκο και επαναλαμβανόμενο μοτίβο που είναι χαρακτηριστικό της σειράς «Infinity Net». Η λεπτομερής εκτέλεση και η επιλογή του χρώματος συνθέτουν ένα έργο που μαγνητίζει το βλέμμα, σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε από τον οίκο δημοπρασιών.

Η διαδικασία της δημοπρασίας

Η συναλλαγή που οδήγησε στην τιμή-ρεκόρ προέκυψε έπειτα από μια έντονη αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων στην αίθουσα της δημοπρασίας του Sotheby’s. Η «μάχη» των προσφορών διήρκεσε ακριβώς τέσσερα λεπτά, αναδεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο τέχνης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης αλλά δυναμικής διαδικασίας, υποβλήθηκαν συνολικά 10 προσφορές. Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν δύο κορυφαία στελέχη του οίκου, τα οποία εκπροσωπούσαν πελάτες μέσω τηλεφώνου, υπογραμμίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα και την υψηλή ζήτηση για το έργο της Kusama.

Η κληρονομιά της Yayoi Kusama

Η Γιαπωνέζα δημιουργός Yayoi Kusama, η οποία απεβίωσε τον Αύγουστο σε ηλικία 97 ετών, άφησε πίσω της ένα τεράστιο έργο που συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια τέχνη. Η διορατικότητα και η μοναδική της αισθητική την καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες της σύγχρονης εποχής.

Το ρεκόρ πώλησης του «No. 3P.B.» επιβεβαιώνει την διαχρονική αξία και την πολιτιστική βαρύτητα των δημιουργιών της, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ιστορία της τέχνης. Τα «Δίχτυα του Απείρου» παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά της σύνολα έργων, με το συγκεκριμένο έργο να αποτελεί ένα κομβικό πρώιμο δείγμα της θρυλικής αυτής σειράς.

Με πληροφορίες από: Topontiki