Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, οι οποίες ανακοινώνονται σήμερα 17 Νοεμβρίου, αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη διατήρηση της οικονομικής στενότητας για τα ελληνικά νοικοκυριά. Η αιτία αυτής της κατάστασης αποδίδεται στον επίμονο πληθωρισμό, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει την αγορά. Οι εκτιμήσεις αυτές θα αποτελέσουν ένα κρίσιμο τεστ για την πορεία της ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας.

Ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα θα περιλαμβάνουν μια προς τα πάνω αναθεώρηση του πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός εκτιμάται πλέον στο 3,9% για το έτος 2026 και στο 2,8% για το 2027.

Αυτές οι νέες εκτιμήσεις σηματοδοτούν μια περαιτέρω επιδείνωση σε σύγκριση με τις προηγούμενες εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν. Τότε, ο πληθωρισμός υπολογιζόταν σε 3,7% για το 2026 και σε 2,4% για το 2027. Η σύγκριση γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική με τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2025, όταν η Κομισιόν προέβλεπε ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού στο 2,3% για το 2026.

Οι αναπροσαρμογές αυτές υποδεικνύουν ότι οι γεωπολιτικές διαταραχές, σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για μια άμεση επιβράδυνση του πληθωρισμού. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται ανακοπή της ανοδικής κίνησης των τιμών στο άμεσο μέλλον.

Επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027

Οι προβλέψεις που ανακοινώνονται σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού ενδιαφέροντος, καθώς αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τα μεγέθη που θα ενσωματώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027. Ο εν λόγω προϋπολογισμός κατατίθεται στη Βουλή την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2026.

Η διαμόρφωση των οικονομικών δεικτών από την Κομισιόν θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για τις δημοσιονομικές αποφάσεις και τον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής της χώρας για τα επόμενα έτη.

Παράγοντες που τροφοδοτούν την ακρίβεια

Η διατήρηση της οικονομικής στενότητας και του επίμονου πληθωρισμού οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες που συνεχίζουν να πιέζουν την αγορά. Τα ακριβά καύσιμα αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που επιβαρύνουν το κόστος ζωής και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η αύξηση των τιμών στην ενέργεια, τη στέγαση, τις μεταφορές και τα τρόφιμα αναμένεται να συνεχίσει να ασκεί πίεση τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές οι αυξήσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας και μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Κίνδυνοι για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της οικονομίας

Η μείωση των καταναλωτικών δαπανών, ως άμεση συνέπεια της ακρίβειας, αναδύει κινδύνους για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητά της απέναντι στις προκλήσεις, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λειτουργήσουν ως ένα κρίσιμο τεστ για την ανάπτυξη του ΑΕΠ.

Στις εαρινές προβλέψεις της, η Κομισιόν είχε ήδη περιορίσει τον αναμενόμενο ρυθμό μεγέθυνσης της Ελλάδας. Είχε διαμορφώσει την εκτίμηση στο 1,8% για το 2026, έναντι 2,2% που προέβλεπε το φθινόπωρο του 2025. Για το 2027, η εκτίμησή της είχε διαμορφωθεί στο 1,6%, από 1,7% προηγουμένως.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Οκτωβρίου προβλέπει έναν ρυθμό ανάπτυξης 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027. Η απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων της Κομισιόν και του εθνικού προσχεδίου υπογραμμίζει την ανάγκη για προσεκτική παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων.

Με πληροφορίες από: Newsit