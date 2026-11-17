Μια τεράστια διαρροή 15,6 εκατομμυρίων εμπιστευτικών αρχείων της Deutsche Bank έχει προκαλέσει σάλο, καθώς φέρνει στο φως στοιχεία για τις σχέσεις της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας με Ρώσους ολιγάρχες, τον Τζέφρι Έπσταϊν και εταιρείες που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2026, στρέφει παράλληλα την προσοχή στον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Κρίστιαν Ζέβινγκ, εγείροντας ερωτήματα για τις πρακτικές εσωτερικού ελέγχου και τις αποφάσεις της διοίκησης. Τα αποκαλυπτικά έγγραφα υποδεικνύουν ότι η τράπεζα φέρεται να παρέκαμπτε προειδοποιήσεις για ύποπτες συναλλαγές.

Η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα «Inside Deutsche Bank»

Η έρευνα, με τον τίτλο «Inside Deutsche Bank», βασίζεται σε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, που περιλαμβάνει περίπου 15,6 εκατομμύρια εμπιστευτικά αρχεία. Μεταξύ αυτών των αρχείων, περισσότερα από 9 εκατομμύρια είναι ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία προσφέρουν μια λεπτομερή εικόνα των εσωτερικών λειτουργιών και των πελατειακών σχέσεων της τράπεζας.

Για την επεξεργασία και ανάλυση αυτού του υλικού, συνεργάστηκαν πάνω από 230 δημοσιογράφοι από περισσότερα από 50 διεθνή μέσα ενημέρωσης. Αυτή η ευρεία συνεργασία επέτρεψε την αποκάλυψη στοιχείων σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης πελατών και συναλλαγών υψηλού κινδύνου από την Deutsche Bank.

Υποβάθμιση προειδοποιήσεων για επικερδείς σχέσεις

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που προέκυψαν από την έρευνα, τα εσωτερικά έγγραφα της τράπεζας υποδεικνύουν μια συστηματική πρακτική. Η Deutsche Bank φέρεται να παρέκαμπτε ή να υποβάθμιζε επανειλημμένα τις προειδοποιήσεις που αφορούσαν ύποπτες οικονομικές συναλλαγές. Αυτή η τακτική φέρεται να ακολουθούνταν με σκοπό τη διατήρηση επικερδών πελατειακών σχέσεων, ακόμη και όταν υπήρχαν ενδείξεις για πιθανούς κινδύνους.

Η έρευνα αναδεικνύει τις σχέσεις της τράπεζας με διάφορες οντότητες και πρόσωπα υψηλού προφίλ. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι δεσμοί της Deutsche Bank με Ρώσους ολιγάρχες, τον διαβόητο Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και με εταιρείες που συνδέονται άμεσα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι οικονομικές σχέσεις με Ρώσους μεγιστάνες

Μία από τις κεντρικές πτυχές της διεθνούς έρευνας αφορά τις οικονομικές σχέσεις της Deutsche Bank με ισχυρούς Ρώσους επιχειρηματίες. Τα αρχεία αποκαλύπτουν ότι η τράπεζα διατηρούσε αυτές τις σχέσεις ακόμη και μετά την επιβολή διεθνών κυρώσεων, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde, η οποία συμμετείχε στην έρευνα, ανέφερε ότι τα έγγραφα δείχνουν προσπάθειες της τράπεζας να διατηρήσει επικερδείς σχέσεις με Ρώσους μεγιστάνες. Αυτό συνέβαινε παρά τους αυξημένους κινδύνους και τους περιορισμούς που είχαν τεθεί από τις διεθνείς αρχές. Στα αρχεία εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, τα ονόματα του Ρομάν Αμπράμοβιτς, του Σουλεϊμάν Κερίμοφ και του Όλεγκ Ντεριπάσκα.

Επιπλέον, η έρευνα καταγράφει συναλλαγές και οικονομικά δίκτυα που συνδέονται με τη Ρωσία, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών συμμόρφωσης και ελέγχου της τράπεζας. Ξεχωριστό δημοσίευμα των Financial Times εξετάζει τη στρατηγική της Deutsche Bank στη ρωσική αγορά, υπογραμμίζοντας ότι η τράπεζα επιδίωκε την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία ακόμη και το 2021, παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις που υπήρχαν.

Ερωτήματα για τον διευθύνοντα σύμβουλο Κρίστιαν Ζέβινγκ

Η δημοσιογραφική έρευνα στρέφει την προσοχή και στον διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Bank, Κρίστιαν Ζέβινγκ. Η διαρροή των αρχείων εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται στην τράπεζα, καθώς και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη διοίκηση υπό την ηγεσία του.

Οι αποκαλύψεις θέτουν υπό εξέταση την ευθύνη της ανώτατης διοίκησης για τη διαχείριση των πελατών υψηλού κινδύνου και την τήρηση των κανονιστικών πλαισίων, ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν σαφείς προειδοποιήσεις για ύποπτες συναλλαγές.

Η συμμετοχή διεθνών μέσων ενημέρωσης

Στην εκτενή αυτή έρευνα συμμετείχαν και δημοσίευσαν σχετικά ρεπορτάζ πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενισχύοντας το εύρος και την αξιοπιστία των αποκαλύψεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Financial Times, η γαλλική Le Monde, το ολλανδικό Follow the Money, η αυστριακή Der Standard, η πακιστανική Dawn και η νοτιοαφρικανική Financial Mail.

Οι δημοσιεύσεις αυτών των μέσων συνέβαλαν στην ανάδειξη των διαφόρων πτυχών της υπόθεσης, από τις σχέσεις με τους Ρώσους ολιγάρχες μέχρι τη στρατηγική επέκτασης της τράπεζας σε αγορές υψηλού κινδύνου, όπως η Ρωσία, ακόμη και εν μέσω προειδοποιήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki