Η TP-Link, εταιρεία τεχνολογίας, θα λάβει μέρος στην έκθεση Xenia 2026, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Metropolitan Expo της Αθήνας, όπου η εταιρεία θα παρουσιάσει μια σειρά από τεχνολογικές λύσεις. Οι λύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις σύγχρονες απαιτήσεις των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας.

Η παρουσία της TP-Link στην Xenia 2026

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Xenia 2026, η TP-Link θα εστιάσει σε τρεις βασικούς τομείς τεχνολογίας. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν την επαγγελματική δικτύωση, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τις εφαρμογές έξυπνου αυτοματισμού. Η εταιρεία θα παρουσιάσει συγκεκριμένες σειρές προϊόντων που ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις στους επαγγελματίες του τουρισμού.

Στο περίπτερο της TP-Link, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις σειρές Omada Business Networking Solutions, VIGI Surveillance Solutions και Tapo Smart Home. Αυτές οι λύσεις αντιπροσωπεύουν την προσέγγιση της εταιρείας στην παροχή σύγχρονων εργαλείων για τη βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Επαγγελματική δικτύωση με τις λύσεις Omada

Η αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο έχει καταστεί πλέον μια θεμελιώδης προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης. Οι απαιτήσεις τόσο των επισκεπτών όσο και του προσωπικού για σταθερή και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο αυξάνονται διαρκώς, καθιστώντας την αποτελεσματική δικτύωση απαραίτητη.

Σε αυτό το κρίσιμο πεδίο, η σειρά Omada της TP-Link προσφέρει λύσεις επαγγελματικής δικτύωσης και κεντρικής διαχείρισης. Ο βασικός στόχος της Omada είναι η εξασφάλιση σταθερής συνδεσιμότητας και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των δικτυακών υποδομών. Οι τεχνολογίες αυτές είναι σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες και να παρέχουν μια απρόσκοπτη εμπειρία δικτύωσης σε όλους τους χώρους φιλοξενίας.

Ενίσχυση της ασφάλειας με τα συστήματα VIGI

Παράλληλα με τη δικτύωση, η ανάγκη για επιτήρηση και προστασία των εγκαταστάσεων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας. Η σειρά VIGI της TP-Link έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες, προσφέροντας ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας.

Η σειρά VIGI περιλαμβάνει κάμερες ασφαλείας, καταγραφικά και συστήματα διαχείρισης, τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της προστασίας των χώρων. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους και να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο των υποδομών τους, προσφέροντας ηρεμία και προστασία.

Έξυπνος αυτοματισμός με τη σειρά Tapo Smart Home

Σημαντική θέση στην παρουσία της TP-Link στην έκθεση θα έχει και η σειρά Tapo Smart Home, η οποία επικεντρώνεται στον έξυπνο αυτοματισμό. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει μια ποικιλία προϊόντων, όπως συσκευές αυτοματισμού, έξυπνο φωτισμό, κάμερες ασφαλείας και ρομποτικές σκούπες, προσφέροντας λύσεις για την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι συσκευές Tapo επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση καθημερινών λειτουργιών, προσφέροντας πρακτικές επιλογές για διαφορετικούς χώρους φιλοξενίας. Η αξιοποίηση τέτοιων λύσεων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργικής οργάνωσης των επιχειρήσεων, μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητες παρεμβάσεις και διευκολύνοντας τη συνολική διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Ενημέρωση και γνωριμία με τις τεχνολογίες

Οι επισκέπτες της Xenia 2026 θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τα προϊόντα της TP-Link στο Hall 2, στο περίπτερο E04. Εκεί, θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από τα στελέχη της εταιρείας για τις δυνατότητες αξιοποίησης των τεχνολογιών της. Η ενημέρωση θα αφορά την εφαρμογή των λύσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Η παρουσία της TP-Link στην έκθεση στοχεύει στην παροχή πρακτικών πληροφοριών και στην επίδειξη του τρόπου με τον οποίο οι τεχνολογίες της μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και της λειτουργικότητας στον τομέα της φιλοξενίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki