Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι καμία απόφαση σχετικά με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης δεν θα ληφθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δέσμευση αυτή προέκυψε από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή επτά δημάρχων των βορείων προαστίων. Το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ουσιαστικά αποσύρεται, με την τελική επιλογή να εναποτίθεται πλέον σε κάθε δήμο ξεχωριστά.

Η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με επτά δημάρχους από τα βόρεια προάστια. Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν το ζήτημα του συντελεστή δόμησης, ένα θέμα που είχε προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις, ακόμα και από αυτοδιοικητικούς που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Οι δήμαρχοι του Βορείου Τομέα άκουσαν με ικανοποίηση τον πρωθυπουργό να δεσμεύεται ότι δεν θα ληφθεί καμία απόφαση για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης χωρίς τη δική τους σύμφωνη γνώμη. Συμφωνήθηκε ότι κάθε δήμος θα έχει την ευχέρεια να αποφασίσει αν επιθυμεί να προχωρήσει σε κάποιες από τις προτεινόμενες αλλαγές και σε ποιες περιοχές.

Η κυβερνητική «αναδίπλωση»

Η κυβερνητική αυτή «αναδίπλωση» ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια αποφυγής πολιτικού κόστους. Η περιοχή των βορείων προαστίων αποτελεί παραδοσιακά μια εκλογική περιφέρεια με υψηλά ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία, και οι έντονες αντιδράσεις είχαν δημιουργήσει ένα δύσκολο πολιτικό κλίμα. Το σχέδιο της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, όπως είχε διαμορφωθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος, τέθηκε αθόρυβα στο συρτάρι μετά την παρέμβαση του πρωθυπουργού.

Η κυβέρνηση επέλεξε να μην ακυρώσει τελείως τη ρύθμιση, χαρακτηρίζοντάς την ως «χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο». Αυτή η προσέγγιση είχε ως στόχο να μην «αδειάσει» ευθέως το αρμόδιο υπουργείο, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία για τους δήμους. Η δέσμευση είναι ότι με βάση το κείμενο της μελέτης, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, οι δήμαρχοι θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή αν θα κάνουν δραστικές αλλαγές.

Οι αντιδράσεις και η στάση των δήμων

Οι δεσμεύσεις που έλαβαν οι επτά δήμαρχοι του Βόρειου Τομέα Αττικής στη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ερμηνεύονται ως νίκη της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία ασκήθηκε υπό την πίεση των αντιδράσεων. Ορισμένοι δήμοι έχουν ήδη λάβει σαφή θέση επί του θέματος. Για παράδειγμα, ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού έχει αποφασίσει ότι δεν θα δεχθεί μεταφορά συντελεστή δόμησης σε καμία από τις τρεις κοινότητές του.

Αντίστοιχη στάση τηρεί και η δημοτική αρχή Παπάγου – Χολαργού. Ωστόσο, υπήρξαν και δήμαρχοι στη σύσκεψη που δήλωσαν ότι θα μελετήσουν τις δυνατότητες που μπορεί να τους παρέχει το συγκεκριμένο εργαλείο, ζητώντας περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν την πιθανή αξιοποίησή του. Στη σύσκεψη υπήρξαν δήμαρχοι που δεν το επιθυμούσαν.

Το μέλλον του πολεοδομικού εργαλείου

Παρά την αρχική απόσυρση του σχεδίου, το πολεοδομικό εργαλείο της μεταφοράς συντελεστή δόμησης παραμένει στο τραπέζι. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι η τελική απόφαση για την εφαρμογή του θα εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δήμος θα αξιολογήσει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του, προτού αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή ή αξιοποίηση του εργαλείου.

Η προσέγγιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να προσαρμόσουν την εφαρμογή του μέτρου στις τοπικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις και τις ανάγκες των πολιτών τους. Το κείμενο της μελέτης, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, θα αποτελέσει τη βάση για τις αποφάσεις που θα κληθούν να λάβουν οι τοπικές αρχές.

Με πληροφορίες από: enikos.gr