Ένα εκτεταμένο τεχνολογικό και οικονομικό μπλακάουτ έχει συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις και εγείροντας ερωτήματα για την ανθεκτικότητα των παγκόσμιων υποδομών. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε μια εφιαλτική «Μαύρη Δευτέρα» για τη Wall Street, με τις επιπτώσεις να γίνονται ήδη αισθητές και στην ελληνική οικονομία.

Τεχνολογικές δυσλειτουργίες και οικονομικές ζημίες στις ΗΠΑ

Τα περιστατικά, αν και επίσημα αποδίδονται σε μεμονωμένες τεχνικές αστοχίες, έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε διεθνείς αναλυτές που αναζητούν έναν κοινό παρονομαστή ή ένα συστημικό ρήγμα. Η αρχή έγινε με ένα 35ωρο «πάγωμα» του Microsoft 365, το οποίο ξεκίνησε το βράδυ της 12ης Νοεμβρίου, προκαλώντας εκτιμώμενες ζημίες που ξεπέρασαν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια, σοβαρές δυσλειτουργίες παρατηρήθηκαν σε αμερικανικές τράπεζες-μεγαθήρια, καθώς και στην εταιρεία Visa. Ακολούθως, το σύστημα του PayPal υπέστη παράλυση, επηρεάζοντας κρίσιμες ψηφιακές συναλλαγές και εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των ψηφιακών υποδομών.

Η «Μαύρη Δευτέρα» της Wall Street

Η αντίδραση των αγορών στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξε βίαιη, με τη χθεσινή συνεδρίαση να χαρακτηρίζεται ως μια εφιαλτική «Μαύρη Δευτέρα» για τη Wall Street. Μέσα στα πρώτα μόλις 40 λεπτά των συναλλαγών, σημειώθηκε μια τεράστια απώλεια, καθώς 1 τρισεκατομμύριο δολάρια εξαφανίστηκε από την κεφαλαιοποίηση του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Σε μια πλήρως διασυνδεδεμένη παγκόσμια οικονομία, ένας τέτοιος σεισμός στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες για την Ελλάδα. Τα «απόνερα» αυτής της κρίσης έχουν ήδη αρχίσει να αγγίζουν τρεις βασικούς πυλώνες της εγχώριας αγοράς, δημιουργώντας πιέσεις και αβεβαιότητα.

Πιέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο και τον τραπεζικό κλάδο

Η Λεωφόρος Αθηνών, ως περιφερειακή και ρηχή αγορά, είναι παραδοσιακά ευάλωτη στις απότομες διαθέσεις φυγής από το ρίσκο (risk-off) των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. Όταν αμερικανικά funds βλέπουν τεράστια ποσά, όπως 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, να εξανεμίζονται μέσα σε λίγα λεπτά, η πρώτη τους κίνηση είναι να ρευστοποιήσουν κέρδη σε αγορές όπως η ελληνική, προκειμένου να καλύψουν θέσεις και ανάγκες ρευστότητας.

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, ο οποίος αποτελεί την «ατμομηχανή» του Γενικού Δείκτη και χαρακτηρίζεται από υψηλή συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των πιέσεων. Η ευαισθησία του κλάδου σε διεθνείς αναταράξεις καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική και το κόστος δανεισμού

Ένα χρηματιστηριακό σοκ τέτοιας κλίμακας δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι κεντρικές τράπεζες, όπως η Federal Reserve (Fed) στις ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η συνέχιση της αναταραχής μπορεί να οδηγήσει σε ένα κλίμα επιφυλακτικότητας που ενδέχεται να παγώσει επενδυτικές αποφάσεις.

Παράλληλα, η κατάσταση αυτή μπορεί να διατηρήσει ψηλά το κόστος δανεισμού τόσο για το ελληνικό Δημόσιο όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η αύξηση του κόστους δανεισμού θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην εγχώρια αγορά.

Προβληματισμός για την ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών στην Ελλάδα

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει σημαντικά άλματα στον τομέα της ψηφιοποίησης. Αυτό περιλαμβάνει τη διασύνδεση των POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω του συστήματος myDATA, καθώς και την εντατική χρήση των τραπεζικών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ωστόσο, η εικόνα κατάρρευσης των συστημάτων πληρωμών στις ΗΠΑ αναζωπυρώνει τον προβληματισμό των πολιτών σχετικά με την ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη διατήρησης εναλλακτικών δικλείδων ασφαλείας, όπως η χρήση μετρητών ή η ενίσχυση των ευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών, για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών κρίσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki