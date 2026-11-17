Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημάδια ανθεκτικότητας, καθώς η ζήτηση παραμένει ισχυρή σε βασικούς τομείς, παρά τις πιέσεις που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά. Τα στοιχεία από το λιανεμπόριο τροφίμων και τις αερομεταφορές δείχνουν αυξητικές τάσεις, ενώ η μεταποίηση αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα στήριξης της ανάκαμψης. Η Eurobank, μέσω νέας ανάλυσης, επισημαίνει τη συμβολή του κλάδου στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία.

Αυξημένος τζίρος στα σουπερμάρκετ παρά τις πιέσεις

Στην Ελλάδα, ο τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, που περιλαμβάνει τα σουπερμάρκετ και τις μεγάλες αλυσίδες, κατέγραψε σημαντική άνοδο. Από την αρχή του έτους έως τις 25 Οκτωβρίου, ο τζίρος έφτασε τα 14,2 δισ. ευρώ, έναντι 13,4 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 6,4%, δηλαδή περίπου 851 εκατ. ευρώ επιπλέον πωλήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο προέκυψε αυτή η άνοδος. Στα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν τρόφιμα, ποτά, είδη καθαριότητας και περιποίησης, η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5,5%, ενώ ο όγκος των πωλήσεων σημείωσε άνοδο 4,8%. Η μέση αξία ανά τεμάχιο ανέβηκε μόλις 0,7%, υποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές δεν πλήρωσαν απλώς ακριβότερα τα ίδια προϊόντα, αλλά αγόρασαν περισσότερα. Τα είδη bazaar, όπως τα προϊόντα για το σπίτι, κατέγραψαν αύξηση 11,4%, ενώ τα φρέσκα και τα προϊόντα ψυγείου ανέβηκαν 7,5%.

Οι διαδικτυακές πωλήσεις έξι αλυσίδων παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση, φτάνοντας το 19,6% και διαμορφώθηκαν στα 316 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το μερίδιο των πωλήσεων που πραγματοποιούνται με προσφορά μειώθηκε στο 34,1% από 37,5% πέρυσι, γεγονός που δείχνει ότι ο καταναλωτής αγοράζει περισσότερο και δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αναζήτηση εκπτώσεων.

Ακόρεστη ζήτηση για premium αεροπορικά ταξίδια

Παρόμοια εικόνα, αν και σε διαφορετική κλίμακα, παρατηρείται και στον κλάδο των αερομεταφορών. Οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε κινήσεις που υποδηλώνουν ισχυρή ζήτηση για premium υπηρεσίες. Η British Airways μετατρέπει το υπερυψωμένο επίπεδο καμπίνας στα 12 Airbus A380 της σε business class, αυξάνοντας τις θέσεις από 97 σε 106.

Αντίστοιχα, η Virgin Atlantic έχει σχέδια να ενισχύσει τις premium θέσεις της κατά 30% μέσα σε μια τετραετία. Συγκεκριμένα, στα Dreamliner 787 της εταιρείας, οι θέσεις της Upper Class, δηλαδή της business class, θα αυξηθούν από 31 σε 44, ενώ οι θέσεις premium economy θα ενισχυθούν από 35 σε 56. Οι παράγοντες των αερομεταφορών υποστηρίζουν ότι η ζήτηση για premium ταξίδια παραμένει ακόρεστη, παρά την αύξηση των τιμών των αεροπορικών ναύλων.

Η μεταποίηση ως μοχλός ανάκαμψης της οικονομίας

Η μεταποίηση συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό στήριγμα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Eurobank, ο συγκεκριμένος κλάδος συνεισέφερε κατά μέσο όρο 0,63 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση της πραγματικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, δηλαδή της αξίας που παράγεται στην οικονομία, κατά την περίοδο 2017-2025.

Η συνολική αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανήλθε στο 1,7%. Η ανάλυση της Eurobank μετρά την άμεση λογιστική συμβολή κάθε κλάδου. Η μεταποίηση παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης 6,4% τον χρόνο, ξεπερνώντας τα προ κρίσης επίπεδα. Το μερίδιό της στην οικονομία αυξήθηκε από 9,2% σε 11,2%. Ωστόσο, η οικονομία συνολικά παραμένει περίπου 13% κάτω από τα επίπεδα του 2008. Η Eurobank προειδοποιεί ότι η δυναμική δεν είναι η αναμενόμενη σε όλα τα επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Newsit