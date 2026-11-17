Η ΔΕΗ εκφράζει θετική στάση απέναντι στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τα data center στην Ελλάδα, το οποίο υπερψηφίστηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, υπογράμμισε τη σημασία του νέου πλαισίου για την ανάπτυξη του data center της Κοζάνης, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ξεκάθαρο και δίκαιο εργαλείο τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επενδυτές.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και η σημασία του

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον τομέα των data center στη χώρα. Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, η Ελλάδα κατάφερε να διδαχθεί από τις καλύτερες πρακτικές, αλλά και από τα λάθη άλλων κρατών, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών.

Η θετική αυτή εξέλιξη αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου της ΔΕΗ στην Κοζάνη. Ο επικεφαλής της εταιρείας τόνισε ότι το πλαίσιο αυτό παρέχει τη σαφήνεια και τη δικαιοσύνη που απαιτείται για την προσέλκυση και την υποστήριξη μεγάλων επενδύσεων στον τομέα των κέντρων δεδομένων.

Η συνεργασία της ΔΕΗ με την Amazon

Η ΔΕΗ έχει ήδη προχωρήσει σε ένα δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon για το συγκεκριμένο έργο του data center. Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον αρχικό στόχο που είχε θέσει η εταιρεία.

Αυτή η συμφωνία αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας για την επένδυση στην Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή είναι κεντρικής σημασίας για την προώθηση της ψηφιακής υποδομής της χώρας.

Επόμενα βήματα και χρονοδιαγράμματα

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η πλήρης θέση σε ισχύ του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Μετά την ενεργοποίησή του, η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην εξασφάλιση των απαραίτητων όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων εβδομάδων.

Παράλληλα, η ΔΕΗ βρίσκεται σε εντατικές διαπραγματεύσεις με την Amazon για τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας. Η οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να υπογραφεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2027, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της υλοποίησης του έργου.

Προοπτική αναβάθμισης της ισχύος του data center

Ένα σημαντικό ζήτημα που βρίσκεται υπό εξέταση είναι η προοπτική αναβάθμισης της ισχύος του data center της Κοζάνης. Αρχικά, το έργο προβλέπει ισχύ 300 MW, ωστόσο εξετάζεται η δυνατότητα επέκτασης στα 1.000 MW.

Η απόφαση για αυτή την αναβάθμιση αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός του δεύτερου τριμήνου του επόμενου έτους, δηλαδή το 2027, και θα ληφθεί από την Amazon. Ο κ. Στάσσης διευκρίνισε ότι η αμερικανική εταιρεία έχει τον πρώτο λόγο στην απόφαση για την επέκταση.

Σε περίπτωση που η Amazon αρνηθεί την αναβάθμιση, η ΔΕΗ θα απευθυνθεί στην ευρύτερη αγορά. Στόχος της είναι να διαπιστώσει αν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν την επιπλέον ισχύ που θα μπορούσε να προσφέρει το data center.

Με πληροφορίες από: Newsit