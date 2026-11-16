Καθυστερήσεις στις συναλλαγές αντιμετώπισε η JPMorgan Chase τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, λόγω τεχνικού προβλήματος που επηρέασε την επεξεργασία ορισμένων πληρωμών. Παράλληλα, δυσλειτουργίες παρατηρήθηκαν και σε άλλες μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ, όπως η Bank of America και η Wells Fargo, με χιλιάδες αναφορές προβλημάτων να καταγράφονται στην πλατφόρμα Downdetector.

Τα προβλήματα στην JPMorgan Chase

Η αμερικανική τράπεζα JPMorgan Chase διευκρίνισε ότι οι πελάτες της εξακολουθούν να έχουν κανονικά πρόσβαση στους λογαριασμούς και τα χρήματά τους, παρά τις καθυστερήσεις. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της δυσλειτουργίας, η οποία έχει επιβραδύνει ορισμένες συναλλαγές.

Σε ανακοίνωσή της, η JPMorgan Chase διαβεβαίωσε ότι η πρόσβαση των πελατών στους λογαριασμούς και στα διαθέσιμα κεφάλαιά τους παραμένει ανεπηρέαστη, παρόλο που ορισμένες συναλλαγές χρειάζονται περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για να ολοκληρωθούν.

Ευρύτερες αναφορές δυσλειτουργιών

Περισσότερες από 3.000 αναφορές προβλημάτων στις ΗΠΑ καταγράφηκαν στην πλατφόρμα Downdetector τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι οποίες αφορούσαν τις υπηρεσίες της JPMorgan. Ωστόσο, αύξηση των αναφορών παρατηρήθηκε και σε άλλες μεγάλες αμερικανικές τράπεζες.

Μεταξύ των τραπεζών αυτών ήταν η Bank of America και η Wells Fargo, για τις οποίες επίσης καταγράφηκε αύξηση στις αναφορές δυσλειτουργιών. Οι χρήστες ανέφεραν προβλήματα σε διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πληρωμών Zelle.

Το σύστημα Zelle και οι επίσημες τοποθετήσεις

Το Zelle, το σύστημα πληρωμών που ανήκει σε τράπεζες και λειτουργεί υπό την Early Warning Services, ήταν μία από τις υπηρεσίες για τις οποίες χρήστες ανέφεραν προβλήματα. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Zelle διευκρίνισε ότι το σύστημα δεν βρίσκεται εκτός λειτουργίας και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Από την πλευρά της, η Bank of America αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές δυσλειτουργιών. Αντίστοιχα, εκπρόσωπος της Wells Fargo δεν προχώρησε άμεσα σε σχετική τοποθέτηση σχετικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν.

Η αντίδραση της Wall Street

Παράλληλα με τις αναφορές για τεχνικά προβλήματα, οι μετοχές των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών κινούνταν πτωτικά στη Wall Street. Η JPMorgan κατέγραψε σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 2,6%, φτάνοντας τα 337,26 δολάρια.

Η πτώση αυτή περιόρισε την άνοδο της μετοχής της JPMorgan από την αρχή του έτους στο 4,7%. Την ίδια ώρα, η μετοχή της Bank of America σημείωνε πτώση 2,4%, ενώ η Wells Fargo κατέγραφε απώλειες 2,2% στην αγορά.

Διευκρινίσεις για το τεχνικό πρόβλημα

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, το τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε τις τράπεζες δεν συνδέεται με περιστατικό κυβερνοασφάλειας. Αυτή η διευκρίνιση έρχεται να καθησυχάσει σχετικά με την αιτία των δυσλειτουργιών.

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), του Office of the Comptroller of the Currency και της Federal Deposit Insurance Corporation δεν είχαν απαντήσει άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι τράπεζες.

Με πληροφορίες από: Newsit