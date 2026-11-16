Η Nvidia δεν εξετάζει την επιστροφή του Χουάνγκ, παρά τις πιέσεις και τη στήριξη Τραμπ

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, όπως δήλωσε στο CNBC άτομο με γνώση του θέματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω πιέσεων από σημαντικές προσωπικότητες του χώρου της τεχνολογίας, αλλά και μετά τη δημόσια στήριξη που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ για την επιστροφή του Χουάνγκ. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τη συμπεριφορά του ιδρυτή της.

Η παραίτηση του ιδρυτή της Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από 33 χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας την οποία ο ίδιος ίδρυσε. Η παραίτηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο Χουάνγκ παραδέχθηκε δημόσια ότι διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να είχε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία εργαζόταν για πελάτη της εταιρείας και φέρεται να διατηρεί επαφές με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι ο Χουάνγκ είχε σχέσεις και με εργαζόμενες στην ίδια την Nvidia, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην υπόθεση που οδήγησε στην αποχώρησή του.

Η έρευνα του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, όπως ανέφερε το ίδιο πρόσωπο στο CNBC, επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή σε μια ενδελεχή έρευνα που αφορά τον Τζένσεν Χουάνγκ. Δεν διεξάγονται συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του στην ηγετική θέση της εταιρείας, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η διαλεύκανση των γεγονότων.

Για τον σκοπό αυτό, η Nvidia έχει προσλάβει τη δικηγορική εταιρεία Wachtell Lipton. Η εν λόγω εταιρεία έχει αναλάβει να διενεργήσει έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά του Χουάνγκ και να εξετάσει κατά πόσον αυτή έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή εταιρικά μυστικά της Nvidia. Οι ανησυχίες αυτές προσδίδουν μια σοβαρή διάσταση στην υπόθεση, πέρα από τα προσωπικά ζητήματα.

Οι φήμες για επιστροφή και οι διαψεύσεις

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε συζητήσει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Nvidia με συμμάχους του. Αυτή η πληροφορία πυροδότησε εικασίες σχετικά με τις προθέσεις του πρώην διευθύνοντος συμβούλου και τις πιθανές κινήσεις του.

Ωστότε, ο Μπραντ Γκέρστνερ της Altimeter Capital δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι ο Χουάνγκ δεν είχε συζητήσει μαζί του το θέμα της επιστροφής του, διαψεύδοντας, τουλάχιστον εν μέρει, τα δημοσιεύματα. Παράλληλα, εκπρόσωπος του Χουάνγκ αρνήθηκε να σχολιάσει τις σχετικές εικασίες την Κυριακή, διατηρώντας μια στάση σιωπής γύρω από το θέμα.

Εκκλήσεις για επαναφορά και η στήριξη Τραμπ

Παρά την άρνηση του διοικητικού συμβουλίου, πολλοί στον χώρο της τεχνολογίας έχουν ζητήσει την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. Μια διαδικτυακή αίτηση που ζητά την επαναφορά του έχει συγκεντρώσει ένα σημαντικό αριθμό υπογραφών, φτάνοντας τις 180.000.

Η αίτηση αυτή έχει λάβει τη στήριξη σημαντικών προσωπικοτήτων της τεχνολογικής κοινότητας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Y Combinator, Γκάρι Ταν, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Epic Games, Τιμ Σουίνι. Η υποστήριξη αυτή δείχνει την επιθυμία ενός μεγάλου μέρους του κλάδου για την επανένταξη του Χουάνγκ.

Σημαντική παρέμβαση στο θέμα υπήρξε και από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. Όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν τέθηκε τίποτα σε κίνδυνο και η χώρα μας είναι πλέον ισχυρότερη από ποτέ», εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι δεν υπήρξε ζήτημα.

Η διαδικασία επιλογής νέου CEO

Ενώ οι συζητήσεις και οι πιέσεις για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ συνεχίζονται, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προχωρά στις διαδικασίες για την πλήρωση της κενής θέσης του διευθύνοντος συμβούλου. Την Παρασκευή, εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής εξωτερικού συνεργάτη.

Ο εξωτερικός αυτός συνεργάτης, ο οποίος θα είναι μια εταιρεία αναζήτησης στελεχών, θα αναλάβει να βοηθήσει την Nvidia στην εξεύρεση του κατάλληλου προσώπου για να αναλάβει τα ηνία της εταιρείας. Αυτό σηματοδοτεί την πρόθεση του διοικητικού συμβουλίου να προχωρήσει μπροστά, παρά τις όποιες αντιδράσεις ή εκκλήσεις για την επαναφορά του ιδρυτή της.

Με πληροφορίες από: Topontiki