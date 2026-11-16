Το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia φαίνεται απομακρυσμένο, τουλάχιστον προς το παρόν, παρά την έντονη κινητοποίηση ισχυρών παραγόντων της τεχνολογικής βιομηχανίας και τη δημόσια υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το διοικητικό συμβούλιο του τεχνολογικού κολοσσού εμφανίζεται αποφασισμένο να δώσει προτεραιότητα στη διερεύνηση των καταγγελιών που αφορούν τον πρώην επικεφαλής της εταιρείας. Η Nvidia έχει ήδη αναθέσει στη γνωστή δικηγορική εταιρεία Wachtell Lipton τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τη συμπεριφορά του πρώην CEO και τις πιθανές επιπτώσεις της.

Η έρευνα του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia επικεντρώνεται αποκλειστικά στην εξέταση των καταγγελιών που αφορούν τον Τζένσεν Χουάνγκ και όχι στην πιθανότητα επαναφοράς του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Αυτό προκύπτει από πηγή με γνώση των εσωτερικών διεργασιών της Nvidia, η οποία μίλησε στο CNBC υπό καθεστώς ανωνυμίας. Η έρευνα εξετάζει κατά πόσο οι προσωπικές σχέσεις του πρώην επικεφαλής ενδέχεται να δημιούργησαν κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή να έθεσαν σε κίνδυνο ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες.

Η γνωστή δικηγορική εταιρεία Wachtell Lipton έχει αναλάβει τη διεξαγωγή αυτής της ανεξάρτητης έρευνας. Στο μικροσκόπιο της δικηγορικής εταιρείας βρίσκεται η συμπεριφορά του πρώην CEO και οι πιθανές επιπτώσεις που αυτή μπορεί να είχε στην εταιρεία και την εθνική ασφάλεια.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση και οι ισχυρισμοί

Η υπόθεση έρχεται στον απόηχο της αιφνιδιαστικής παραίτησης του Τζένσεν Χουάνγκ την περασμένη εβδομάδα. Ο Χουάνγκ αποχώρησε έπειτα από 33 χρόνια στην ηγεσία της Nvidia, της εταιρείας που ο ίδιος ίδρυσε και οδήγησε στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς ημιαγωγών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η αποχώρησή του σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την παραδοχή ότι είχε εξωσυζυγική σχέση. Δημοσιεύματα έφεραν στο φως ισχυρισμούς περί ερωτικής σχέσης του με την Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματία που συνεργαζόταν με εταιρεία-πελάτη της Nvidia. Η Άλις Χουάνγκ φέρεται να είχε διασυνδέσεις με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρθηκαν και σε σχέσεις του πρώην επικεφαλής με εργαζόμενες της Nvidia. Αυτές οι αναφορές προκάλεσαν πρόσθετα ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση και τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών εντός της εταιρείας.

Στο μικροσκόπιο οι προσωπικές σχέσεις

Το βασικό ζήτημα που καλείται πλέον να εξετάσει η Wachtell Lipton είναι εάν οι συγκεκριμένες προσωπικές σχέσεις δημιούργησαν περιθώρια διαρροής επιχειρηματικών μυστικών. Επίσης, διερευνάται αν υπήρξε ενδεχόμενη έκθεση της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας σε κινδύνους λόγω αυτών των σχέσεων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο πόρισμα από την έρευνα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αναφορές περί επαφών της Άλις Χουάνγκ με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη κατασκοπευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Απομακρυσμένο το ενδεχόμενο επιστροφής

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia παραμένει σταθερό στην απόφασή του να δώσει προτεραιότητα στη διερεύνηση των καταγγελιών. Αυτό συμβαίνει παρά την έντονη κινητοποίηση ισχυρών παραγόντων της τεχνολογικής βιομηχανίας που υποστηρίζουν τον Χουάνγκ, καθώς και τη δημόσια υποστήριξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ηγεσία της εταιρείας κρίνεται απομακρυσμένο.

Με πληροφορίες από: Newsit