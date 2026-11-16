Η νομική διαμάχη του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τη διανομή των αρωμάτων του

Νομική διάσταση έχει λάβει η διαφωνία του Ντέιβιντ Μπέκαμ με την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διανομή των αρωμάτων που φέρουν το όνομά του. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με τα σημεία πώλησης των προϊόντων του, γεγονός που οδήγησε την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες. Η DB Ventures, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μπέκαμ, έχει ξεκινήσει δικαστική διαμάχη με την εταιρεία αρωμάτων Coty.

Η δυσαρέσκεια του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος διαθέτει στην αγορά σειρές αρωμάτων Eau de Toilette και Eau de Parfum, αντέδρασε έντονα όταν πληροφορήθηκε για τα σημεία όπου διατίθενται τα προϊόντα του. Ειδικότερα, εξέφρασε την «έκπληψη και την απογοήτευσή» του για την παρουσία των αρωμάτων σε καταστήματα Poundland, τα οποία είναι γνωστά για τις χαμηλές τους τιμές, καθώς και σε πρατήρια καυσίμων.

Η δυσαρέσκεια του πρώην ποδοσφαιριστή αφορά τη διανομή των προϊόντων του σε αυτά τα σημεία, τα οποία η πλευρά του θεωρεί «μη εγκεκριμένα κανάλια διανομής». Αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε την αφορμή για την κλιμάκωση της διαφωνίας σε νομικό επίπεδο, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η δικαστική διαμάχη με την Coty

Η DB Ventures, η εταιρεία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων του Ντέιβιντ Μπέκαμ, έχει καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας αρωμάτων Coty. Σύμφωνα με τη νομική ομάδα του Μπέκαμ, η Coty διοχέτευσε στην αγορά προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 18 εκατομμυρίων λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε 24 εκατομμύρια δολάρια, χρησιμοποιώντας τα «μη εγκεκριμένα κανάλια διανομής».

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η πλευρά του πρώην ποδοσφαιριστή θέτει το ερώτημα σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, απαντώντας: «Από απελπισία και απληστία». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει η Coty από την πλευρά του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της εταιρείας του.

Οι κατηγορίες για μειωμένες πωλήσεις και απώλεια δικαιωμάτων

Πέρα από τη διανομή σε μη εγκεκριμένα κανάλια, η αγωγή περιλαμβάνει και την κατηγορία ότι η Coty εμφάνισε πωλήσεις μειωμένες κατά 123 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε 93 εκατομμύρια λίρες, σε σύγκριση με τα πραγματικά μεγέθη. Η DB Ventures υποστηρίζει ότι αυτή η πρακτική είχε ως άμεση συνέπεια να μην εισπράξει δικαιώματα ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων, ήτοι 4,5 εκατομμυρίων λιρών, τα οποία θεωρεί ότι δικαιούται βάσει της συμφωνίας τους.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν κεντρικό σημείο της νομικής διαμάχης, καθώς αφορούν σημαντικά οικονομικά ποσά και θέτουν εν αμφιβόλω την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά της Coty. Η εταιρεία του Μπέκαμ επιδιώκει την αποκατάσταση των απωλειών που φέρεται να υπέστη λόγω των πρακτικών της διαχειρίστριας εταιρείας αρωμάτων.

Η νέα συνεργασία και η απάντηση της Coty

Παράλληλα με τη δικαστική διαμάχη, πέρυσι η Authentic Brands Group, στην οποία ανήκουν τα δικαιώματα αξιοποίησης του ονόματος Μπέκαμ, ξεκίνησε επαφές με την Interparfums. Η Interparfums αποτελεί ανταγωνιστική εταιρεία της Coty στον τομέα των αρωμάτων. Οι επαφές αυτές αφορούσαν την παραχώρηση άδειας χρήσης του εμπορικού σήματος του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η συμφωνία με την Interparfums ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο, με την εφαρμογή της νέας συνεργασίας να προγραμματίζεται για το έτος 2028. Από την πλευρά της, η Coty απορρίπτει την εκδοχή ότι η διαμάχη σχετίζεται με τη διάθεση των προϊόντων στα Poundland ή στα πρατήρια καυσίμων. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι η προσφυγή της DB Ventures αποτελεί μια προσπάθεια να τερματιστεί πρόωρα η μεταξύ τους συμφωνία, με σκοπό να επισπευσθεί η έναρξη της συνεργασίας με την Interparfums. Οι νομικοί εκπρόσωποι της Coty χαρακτηρίζουν την κίνηση ως «διαφανή προσπάθεια δημιουργίας ενός προσχηματικού λόγου».

Με πληροφορίες από: Topontiki