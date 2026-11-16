ΔΕΗ: Αύξηση κερδών και επενδύσεων στο εννεάμηνο του 2026

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα ανακοίνωσε η ΔΕΗ για τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, με το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται σε 1,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 34% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν κατά 35%, φτάνοντας τα 500 εκατ. ευρώ.

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο

Συγκεκριμένα, για το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA της ΔΕΗ ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε σύγκριση με τα 1,7 δισ. ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2025. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 500 εκατ. ευρώ, έναντι 400 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά την απόδοση του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου, καθώς και την αυξανόμενη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων και των νέων επενδύσεων.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε σε 4,2 δισ. ευρώ. Ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,9x, μέγεθος που βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από το ανώτατο όριο του 3,5x που προβλέπεται από την χρηματοοικονομική πολιτική της εταιρείας.

Επιτάχυνση επενδύσεων με έμφαση στις ΑΠΕ

Οι συνολικές επενδύσεις της ΔΕΗ στο εννεάμηνο του 2026 έφτασαν τα 2,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 34% σε ετήσια βάση. Το 87% των κεφαλαίων αυτών κατευθύνθηκε σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του ομίλου για την περίοδο 2026-2030.

Η επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος ήταν ιδιαίτερα εμφανής κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, και αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω κατά το τελευταίο τρίμηνο. Η αυξανόμενη συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων και η επέκταση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες της οικονομικής επίδοσης.

Σημαντική αύξηση στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου αυξήθηκε κατά 1,6 TWh, φτάνοντας τις 16,9 TWh στο εννεάμηνο του 2026. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισέφεραν 2 TWh σε αυτή τη συνολική παραγωγή. Η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σημείωσε σημαντική άνοδο, αυξανόμενη κατά 63% και φτάνοντας τις 8,3 TWh, έναντι 5,1 TWh την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 49% της συνολικής παραγωγής του ομίλου, από 33% το 2025. Ειδικότερα, η παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων ενισχύθηκε κατά 102%, η αιολική παραγωγή κατά 13% και η παραγωγή από φωτοβολταϊκά κατά 54%. Η αύξηση αυτή υποστηρίχθηκε από τη νέα εγκατεστημένη ισχύ και τις ευνοϊκές ανεμολογικές συνθήκες στην Ελλάδα, παρά τη χαμηλότερη ηλιοφάνεια σε Ελλάδα και Ρουμανία. Η μεγαλύτερη παραγωγή από ΑΠΕ οδήγησε σε περιορισμό της χρήσης θερμικών μονάδων, με την παραγωγή από φυσικό αέριο να μειώνεται στις 4,7 TWh από 5,4 TWh, και την παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες στις 1,9 TWh από 2,9 TWh.

Επέκταση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,6 GW στο τέλος του εννεαμήνου 2026, καταγράφοντας αύξηση 1,3 GW σε ετήσια βάση και αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου. Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου, προστέθηκαν περίπου 450 MW ισχύος ΑΠΕ και αποθήκευσης, εκ των οποίων τα 326 MW μόνο στο τρίτο τρίμηνο. Οι προσθήκες αυτές περιλάμβαναν έργα αποθήκευσης στην Ελλάδα, ένα φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία, καθώς και λειτουργικά χαρτοφυλάκια ΑΠΕ στην Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Στην Πολωνία, ο όμιλος απέκτησε ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 175,4 MW, καθώς και έργα περίπου 1,2 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, μαζί με την τοπική ομάδα. Αυτές οι συναλλαγές δημιουργούν λειτουργική βάση και δυνατότητα οργανικής ανάπτυξης στη νέα αγορά. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε και μετά την περίοδο αναφοράς, με την προσθήκη συνολικής ισχύος 131,7 MW. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η απόκτηση φωτοβολταϊκών 81,9 MW στην Ουγγαρία, η οποία συνοδεύτηκε από τοπική ομάδα και χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 1 GW, ενώ στη Ρουμανία προστέθηκε έργο αποθήκευσης 49,8 MW.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσθήκες των νέων φωτοβολταϊκών μετά την περίοδο αναφοράς, καθώς και τις παραπάνω συμφωνίες, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,9 GW τον Νοέμβριο του 2026 σε pro forma βάση. Επιπλέον, έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία. Μαζί με την εγκατεστημένη ισχύ και τις υπογεγραμμένες συμφωνίες, το ώριμο χαρτοφυλάκιο καλύπτει ήδη περίπου το 81% του στόχου.

Επιβεβαίωση οικονομικών στόχων για το 2026

Ο όμιλος της ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους οικονομικούς στόχους του για το σύνολο του 2026. Συγκεκριμένα, διατηρεί τον στόχο για προσαρμοσμένο EBITDA 2,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπει προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 700 εκατ. ευρώ και μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis