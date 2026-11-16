Η THEON εξασφάλισε νέες παραγγελίες για συστήματα νυχτερινής όρασης, αξίας €370 εκατ.

Η Theon International Plc (THEON) ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών στην Ευρώπη για χιλιάδες συστήματα νυχτερινής όρασης. Η συνολική αξία των παραγγελιών ανέρχεται σε περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της εταιρείας στην αγορά.

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν τόσο δεσμευτικές παραγγελίες όσο και δικαιώματα αγοράς, με τις παραδόσεις να αναμένονται να ξεκινήσουν εντός του 2026.

Οι νέες παραγγελίες και η αξία τους

Οι νέες παραγγελίες, συνολικής αξίας περίπου 370 εκατομμυρίων ευρώ, διακρίνονται σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο αφορά αρχικές δεσμευτικές παραγγελίες ύψους περίπου 160 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν συστήματα νυχτερινής όρασης, συναφή εξαρτήματα και υπηρεσίες υποστήριξης.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει επιπλέον δικαιώματα αγοράς, η αξία των οποίων ανέρχεται σε περίπου 210 εκατομμύρια ευρώ. Οι παραδόσεις των δεσμευτικών παραγγελιών αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026 και να συνεχιστούν κατά τα επόμενα δύο έτη. Τα πρόσθετα δικαιώματα αγοράς αναμένεται να ασκηθούν σταδιακά κατά τα επόμενα έτη.

Ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας

Οι νέες αυτές παραγγελίες ενισχύουν περαιτέρω την ορατότητα των εσόδων της THEON, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, στηρίζουν την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία, μέσω της συνεχούς διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου προϊόντων της και της περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της.

Για την υποστήριξη αυτών των νέων παραγγελιών, η THEON σχεδιάζει να αξιοποιήσει το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσοτήτων λυχνιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης μακροπρόθεσμης συμφωνίας με την EXOSENS.

Επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα

Η THEON θα ενισχύσει περαιτέρω την επένδυσή της για την υποστήριξη της ήδη ανακοινωθείσας αύξησης της παραγωγικής ικανότητας της Harder Digital. Αυτό θα επιτρέψει στον Όμιλο να εξυπηρετήσει σταδιακά και άλλες συμβάσεις συστημάτων νυχτερινής όρασης, πέραν των συγκεκριμένων παραγγελιών.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της Harder Digital έχει αυξηθεί στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και ενδοομιλικές παραγγελίες για λυχνίες Harder Digital εντός του THEON GROUP. Αν και οι ενδοομιλικές παραγγελίες δεν επηρεάζουν τα ενοποιημένα έσοδα της THEON, έχουν θετική συνεισφορά στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου.

Δηλώσεις στελεχών της THEON

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Business Development Officer της THEON, δήλωσε πως «οι νέες αυτές παραγγελίες επιβεβαιώνουν την ισχυρή και συνεχιζόμενη ζήτηση για τα συστήματα νυχτερινής όρασης της THEON στις χώρες του ΝΑΤΟ». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι συμφωνίες «ενισχύουν περαιτέρω τη θέση μας ως αξιόπιστου προμηθευτή των ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο κ. Mennicken τόνισε επίσης ότι οι παραγγελίες «ενισχύουν τη δυναμική των νέων παραγγελιών που καταγράφονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 και επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες μας για περαιτέρω επιτάχυνση κατά το Δ’ τρίμηνο του 2026 και το Α’ τρίμηνο του 2027».

Προσδοκίες και γεωπολιτική κατάσταση

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, ανέφερε ότι «λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης, πολλές τελικές εγκρίσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «η ζήτηση για τα προϊόντα της THEON παραμένει ισχυρή».

Ο κ. Χατζημηνάς εξέφρασε την προσδοκία για «περαιτέρω εγκρίσεις, ιδίως σε χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, να αναμένονται εντός του 2026 και κατά το Α’ τρίμηνο του 2027».

Με πληροφορίες από: Topontiki