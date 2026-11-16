Προειδοποίηση για κραχ 40% στη Wall Street από τον αναλυτή που προέβλεψε τη «Μαύρη Δευτέρα»

Ο Ουλφ Λίνταλ, βετεράνος αναλυτής των αγορών και ιδρυτής της εταιρείας ερευνών και επενδυτικών συμβουλών Currency Research Associates, προειδοποιεί για ένα νέο, ισχυρό χρηματιστηριακό κραχ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες της τάξης του 40% στη Wall Street. Ο Λίνταλ δηλώνει ότι εκφράζει την ίδια βεβαιότητα που είχε και πριν από την ιστορική κατάρρευση της Wall Street τον Οκτώβριο του 1987, γνωστή ως «Μαύρη Δευτέρα».

Το ιστορικό προηγούμενο του 1987

Μιλώντας στο MarketWatch, ο Ουλφ Λίνταλ θυμήθηκε τις ημέρες που προηγήθηκαν της «Μαύρης Δευτέρας» του 1987, όταν οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν μία από τις μεγαλύτερες καταρρεύσεις στην ιστορία τους. Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε διοργανώσει ένα συνέδριο λίγες ημέρες πριν από το κραχ και είχε ήδη ενημερώσει τους συμμετέχοντες ότι το ιδιόκτητο μοντέλο του έδινε σήμα πώλησης.

«Τους είπαμε: “Αν θέλετε να αποχωρήσετε από την αγορά και να πουλήσετε τώρα, πρέπει να το κάνετε”», ανέφερε ο Λίνταλ. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν ακολούθησε τη συμβουλή του. Το επόμενο πρωί, οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κατάρρευση των αγορών. Αμέσως μετά το κραχ, η ομάδα του Λίνταλ συνέστησε στους επενδυτές να επιστρέψουν στις μετοχές, καθώς είχε εντοπίσει την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Η εκτίμηση αυτή αποδείχθηκε σωστή, καθώς η Wall Street ανέκαμψε και ακολούθησε η μεγάλη ανοδική αγορά της δεκαετίας του 1990.

Η σημερινή εικόνα των αγορών

Σήμερα, ο Ουλφ Λίνταλ βλέπει ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό σε σχέση με την περίοδο μετά το κραχ του 1987. Κατά την εκτίμησή του, οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις βρίσκονται σε ιστορικά υπερτιμημένα επίπεδα. Το ιδιόκτητο μοντέλο ανάλυσης της δυναμικής των αγορών που έχει αναπτύξει ο ίδιος εκπέμπει προειδοποιητικά σήματα για την πορεία των αμερικανικών μετοχών.

Επιπλέον, ο αναλυτής σημειώνει ότι τα μέσα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων έχουν φτάσει κοντά στο 12%, έναντι ενός ιστορικού μέσου όρου που κυμαίνεται περίπου στο 6%. Αυτή η διαφορά στα περιθώρια κέρδους αποτελεί ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν την ανησυχία του για την τρέχουσα κατάσταση των αγορών.

Ο κίνδυνος επανάληψης και το παράδειγμα της Νότιας Κορέας

Ο Ουλφ Λίνταλ εκφράζει την ανησυχία ότι οι επενδυτές θα μπορούσαν να βιώσουν μια επανάληψη όσων συνέβησαν νωρίτερα μέσα στο 2026 στη Νότια Κορέα. Εκεί, οι χρηματιστηριακές μετοχές έχασαν περίπου το 40% της αξίας τους μέσα σε λίγες εβδομάδες, ένα σενάριο που φοβάται ότι μπορεί να επαναληφθεί και στις αμερικανικές αγορές.

Παρότι ο δείκτης Kospi, ο οποίος θεωρείται σημαντικός δείκτης αναφοράς για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, δυσκολεύεται να ανακάμψει από τη θερινή κατάρρευση, εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο 25% από την αρχή του έτους. Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται από τον Λίνταλ για να τονίσει την ταχύτητα με την οποία μπορούν να εξαφανιστούν τα κέρδη.

Η ταχύτητα της πτώσης

Ο αναλυτής τονίζει ότι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να υποχωρήσει η αγορά είναι καθοριστική. «Η άποψή μας είναι ότι, μόλις ξεκινήσει η πτώση, η αγορά υποχωρεί τόσο γρήγορα ώστε δεν έχει καμία σημασία αν προηγουμένως είχε ενισχυθεί κατά 5% ή 10% μέσα στο έτος», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ουλφ Λίνταλ, «όλα αυτά τα κέρδη εξαφανίζονται αμέσως, όπως ακριβώς συνέβη στην Κορέα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι, παρά τις όποιες προηγούμενες ανοδικές τάσεις, μια απότομη διόρθωση μπορεί να εξαλείψει γρήγορα την αξία των επενδύσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis