Η τεχνητή νοημοσύνη «τρώει» τα τσιπ των αυτοκινήτων

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν μεταβάλλει μόνο τις τεχνολογίες που ενσωματώνονται στα αυτοκίνητα, αλλά δημιουργεί και έντονο ανταγωνισμό για την παραγωγική δυναμικότητα των ημιαγωγών. Αυτή η κατάσταση δυσχεραίνει την προμήθεια πιο συμβατικών εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για τα οχήματα. Οι προειδοποιήσεις προήλθαν από τους επικεφαλής των εταιρειών Nexperia και STMicroelectronics κατά τη διάρκεια της έκθεσης Electronica στο Μόναχο. Όπως εξήγησαν, η μεταφορά πόρων προς τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί στενότητες σε ζωτικά τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι προειδοποιήσεις από την Nexperia

Ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της ολλανδικής Nexperia, Στέφαν Τίλγκερ, δήλωσε ότι οι παραγγελίες υπερκαλύπτουν τη διαθέσιμη δυναμικότητα της εταιρείας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένοι ανταγωνιστές έχουν μεταφέρει παραγωγικούς πόρους μακριά από τους ημιαγωγούς ευρείας χρήσης, τους οποίους προμηθεύει η Nexperia. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα διαθεσιμότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού των αυτοκινήτων.

Ο Τίλγκερ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η αυτοκινητοβιομηχανία υποφέρει αρκετά έντονα αυτή την περίοδο». Εξήγησε ότι η αυξημένη ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και τη ρομποτική απορροφά σημαντικό μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας. Παράλληλα, οι επενδύσεις στις ώριμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για διόδους, τρανζίστορ και άλλα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα έχουν μείνει πίσω εδώ και χρόνια.

Η επιβεβαίωση από την STMicroelectronics

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε και ο διευθύνων σύμβουλος της STMicroelectronics, Ζαν-Μαρκ Σερί. Μιλώντας σε συζήτηση επικεφαλής εταιρειών πριν από την έκθεση, επισήμανε ότι τόσο τα εργοστάσια κατασκευής ημιαγωγών όσο και οι επιχειρήσεις συναρμολόγησης και συσκευασίας τσιπ στρέφουν ολοένα και περισσότερους πόρους μακριά από προϊόντα για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία γενικότερα.

«Βλέπουμε πολλές στενότητες», δήλωσε ο Σερί, προσθέτοντας ότι ορισμένες εταιρείες που εξυπηρετούσαν προηγουμένως ένα ευρύ φάσμα πελατών απομακρύνονται πλέον από τις συμβατικές τεχνολογίες. Η μετατόπιση αυτή δημιουργεί ένα πιεστικό περιβάλλον για τους κλάδους που βασίζονται σε αυτούς τους τύπους εξαρτημάτων.

Το κρίσιμο ζήτημα των ημιαγωγών

Το κρίσιμο σημείο στην παρούσα κατάσταση είναι ότι η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στους προηγμένους επεξεργαστές, τους οποίους συνδέουμε συνήθως με την τεχνητή νοημοσύνη. Αντιθέτως, αφορά και την παραγωγική υποδομή που υποστηρίζει απλούστερους, χαμηλού κόστους ημιαγωγούς. Αυτά τα εξαρτήματα είναι απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία των αυτοκινήτων και του βιομηχανικού εξοπλισμού.

Σε αυτή την κατηγορία ειδικεύεται η Nexperia, η οποία παράγει μεγάλους όγκους τέτοιων εξαρτημάτων. Σε αντίθεση με μεγαλύτερους ανταγωνιστές, όπως η STMicroelectronics, η Nexperia διαθέτει στενότερη γκάμα προϊόντων, εστιασμένη σε ημιαγωγούς ώριμων τεχνολογιών παραγωγής. Η έλλειψη αυτών των βασικών εξαρτημάτων μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις.

Προτεραιότητα σε προϊόντα υψηλότερου κέρδους

Η άνθηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ενθαρρύνει τους κατασκευαστές ημιαγωγών να δίνουν προτεραιότητα σε προϊόντα υψηλότερων περιθωρίων κέρδους. Αυτά τα προϊόντα συνδέονται άμεσα με τα κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Η ανακατανομή αυτή των παραγωγικών πόρων έχει ως συνέπεια να μένουν λιγότεροι διαθέσιμοι πόροι για άλλες εφαρμογές και κλάδους.

Αυτή η στρατηγική επιλογή των κατασκευαστών, να επικεντρωθούν σε τομείς με μεγαλύτερη κερδοφορία, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η προμήθεια εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία και τον βιομηχανικό εξοπλισμό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, με αποτέλεσμα τις παρατηρούμενες στενότητες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta