Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο: Πότε θα δοθεί

Ο νέος σχεδιασμός για την ενίσχυση των εισοδημάτων συνδέεται με δύο διαφορετικά επιδόματα Χριστουγέννων, τα οποία αφορούν διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων και έχουν διαφορετικό χρόνο καταβολής. Ο υπουργός Πιερρακάκης ανακοίνωσε την επαναφορά του δώρου Χριστουγέννων στο Δημόσιο, το οποίο θα ανέρχεται στα 500 ευρώ μικτά.

Ωστόσο, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα λάβουν τη συγκεκριμένη παροχή φέτος, καθώς η πρώτη καταβολή της έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2027. Παράλληλα, περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και πολίτες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα λάβουν ένα αυξημένο επίδομα 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Δύο ξεχωριστές παροχές

Πρόκειται για δύο διακριτές οικονομικές ενισχύσεις που απευθύνονται σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. Η μία παροχή αφορά τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και η καταβολή της έχει ήδη ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2026.

Η δεύτερη παροχή, από την άλλη πλευρά, απευθύνεται στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και η εφαρμογή της θα ξεκινήσει από το 2027, σηματοδοτώντας την επαναφορά του δώρου Χριστουγέννων μετά από 15 χρόνια απουσίας.

Το επίδομα των 400 ευρώ

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026 στους δικαιούχους. Το ποσό αυτό έχει αυξηθεί από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά, ενώ η ενίσχυση έχει πλέον μόνιμο χαρακτήρα.

Επιπλέον, η περίμετρος των δικαιούχων έχει διευρυνθεί, επιτρέποντας σε περισσότερους πολίτες να τη λάβουν. Η ενίσχυση αυτή δεν αποτελεί έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων, αλλά μια σταθερή ετήσια οικονομική παροχή που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Η επόμενη καταβολή της, για το έτος 2027, προβλέπεται επίσης στις 30 Νοεμβρίου 2027.

Η επαναφορά του δώρου Χριστουγέννων στο Δημόσιο

Η δεύτερη παροχή αφορά την επαναφορά του δώρου Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους του Δημοσίου. Το μέτρο αυτό προβλέπει ένα επίδομα ύψους 500 ευρώ μικτά, το οποίο θεσπίζεται από το 2027. Αφορά το προσωπικό των φορέων του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις του σχετικού νόμου.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η νέα αυτή παροχή θα αφορά περίπου 720.000 εργαζόμενους. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα 500 ευρώ αποτελούν το μικτό ποσό του επιδόματος και όχι το καθαρό ποσό που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σύμφωνα με την κυβερνητική εξειδίκευση, το καθαρό ποσό υπολογίζεται ότι θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του κάθε δικαιούχου.

Οι ημερομηνίες καταβολής

Η πρώτη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2027, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του νόμου 5355/2026. Το επίδομα θα χορηγείται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία.

Σε περίπτωση που η 16η Δεκεμβρίου συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, η πληρωμή θα γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Επιπλέον, για όσους δεν έχουν μισθοδοτηθεί σε ολόκληρη την προβλεπόμενη περίοδο αναφοράς, το επίδομα θα καταβάλλεται αναλογικά, ανάλογα με το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr